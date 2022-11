Gran Hermano: se conoció la sanción a Lucila La Tora que perjudicó a toda la casa

Luego de romper una regla fundamental del juego, Lucila "La Tora" recibió una dura sanción por parte de Gran Hermano.

La tensión en Gran Hermano no para de crecer y los nuevos grupos empiezan a presentar a sus integrantes más fuertes dentro de cada equipo estratega. Sin embargo, hay situaciones que pueden fallar y esto es lo que le pasó a Lucila "La Tora", la concursante que cometió una terrible infracción en el reality y fue sancionada por la producción.

En la jornada del lunes, las cámaras emitidas por Pluto TV captaron una terrible infracción por parte de "La Tora": se quitó el micrófono para hablarle a Juan. Esta situación, que no pasó desapercibida en redes y se viralizó con rapidez, llegó a también a la producción, quienes decidieron anunciar la medida que tomarían debido a esta infracción de una de las reglas claves del reality show luego de analizar el contexto en profundidad.

La producción anunció el día lunes que la participante iba a recibir su debida sanción, pero que la comunicarían al día siguiente para analizar el panorama. Sin embargo, en la emisión del martes el juego cambió completamente, ya que "La Tora" ganó la prueba del líder y obtuvo la inmunidad de la semana. Por este motivo, la posibilidad de que la sanción fuera mandarla directamente a placa empezó a flaquear.

Cerca de la medianoche, en la emisión del jueves 10 de noviembre, Santiago del Moro dio lugar al comunicado de Gran Hermano y, finalmente, se conoció cuál es la sanción que recibió la participante luego de romper una de las reglas más importantes del juego. Lucila perdió su poder de líder y no tuvo permitido salvar a nadie de la placa.

"Atención por favor, como ustedes saben, salvo en circunstancias de descanso, higiene personal o recreación dentro de la piscina, el micrófono jamás debe ser retirado. Sin embargo, he detectado una situación en donde Lucila, de manera intencional, le habla a un compañero sin el micrófono. En esta situación se cometieron dos desobediencias: hablar en susurro para comunicarle al compañero un mensaje secreto y deshacerse deliberadamente del micrófono", anunció Gran Hermano antes de anunciar su decisión. Luego de esto, "La Tora" no objetó nada y solo se limitó a pedir disculpas.

Alfa se fue al pasto contra La Tora de Gran Hermano: "Más que un chorizo"

Walter "Alfa" Santiago volvió a tener un fuerte cruce con Lucila "La Tora" Villar y se fue al pasto con una nueva condenable frase contra su compañera de Gran Hermano. "Más que un chorizo", disparó muy enojado el participante de 60 años, molesto con "La Tora". Mientras algunos se divirtieron con el comentario de Alfa, otros lo acusaron de racista y lo destrozaron.

Conforme avanzan las semanas en Gran Hermano, las tensiones aumentan entre los integrantes. La comida es uno de los temas que más rispideces generan entre los participantes, que también aprovechan cada oportunidad que tienen para cruzarse con los que peor les caen. Por esto mismo se vivió un momento de extrema tensión entre Alfa y La Tora, dos personajes muy fuertes dentro de la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando el participante de 60 años se quejó de la mala organización de la comida y Lucila lo cruzó a los gritos, lo que provocó un escándalo en la casa. Es que Alfa pidió que hicieran seis chorizos y solamente se cocinaron cinco. "Está enojado con un chorizo. Hay salchicha parrillera, también", le sugirió La Tora, lo que generó la bronca de su compañero. Un rato después, el participante de 60 años se descargó en la habitación con sus compañeros y disparó una repudiable frase.

"Acá ves la envidia, los celos, la mierda de la gente. Hoy a la mañana estuve amasando pan para todos dos horas, cuando me preguntan, digo que yo el chorizo lo quiero a la plancha. Y sale esta piba, 'La Tora', a los gritos, y me dice: 'Vos no comés chorizo, boludo. Comete la salchicha'", le explicó a Marcos, al tiempo que aseguró que no estaba enojado. Evidentemente molesto, Alfa agregó: "¿Pero quién sos? ¿'La Tora', de qué? ¿Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo".