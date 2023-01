Gran Hermano: la ex de Marcos Ginocchio rompió el silencio y sorprendió a todos

La exnovia de Marcos reveló lo que nadie sabía sobre el participante de Gran Hermano. El salteño es uno de los participantes más queridos dentro de la casa.

Gran Hermano aún tiene uno de los participantes más queridos en competencia. Él es Marcos Ginocchio, de quien en las últimas horas se habló bastante en Twitter gracias a la reaparición de su supuesta exnovia. "No soy de contestar este tipo de tonteras", comenzó diciendo, ya que la acusaron de difamar a Julieta Poggio debido a su acercamiento con el salteño.

"No soy de contestar este tipo de tonteras ni darles importancia, no me parece que tenga nada malo. Solo pensé que ojalá todos puedan tener un Marcos en sus vidas", expresó Julieta (también se llama así), revelando datos positivos que nadie sabía sobre la vida privada del salteño. Luego de manifestarse en su cuenta de Twitter, la exnovia de Marcos hizo privada su cuenta y ya no se pueden acceder a las publicaciones a menos que acepte la solicitud de quien desee seguirla.

En tanto, Marcos continúa como uno de los referentes de la casa de Gran Hermano. De hecho, el pasado martes se convirtió en uno de los líderes de la semana junto a Romina gracias a su victoria en la prueba semanal. La misma consistió en sostener nueve discos entre ambos, evitando que éstos se caigan.

Participante se tiró un pedo en la cara de Marcos y se pudrió todo en Gran Hermano

En Gran Hermano tuvo lugar una situación verdaderamente desopilante. En la edición del pasado lunes 23 de marzo, un participante del reality de Telefe se tiró un pedo en la cara de Marcos Ginocchio, situación que provocó su fuerte reacción en plena transmisión de Pluto TV.

El protagonista del hecho fue Agustín "Frodo" Guardis, que mientras estaba sentado junto a su amigo, lanzó un gas intestinal con mucho ruido. "Sos un culiao. ¡Andate a otro lado, primo!", estalló Marcos, que se mostró muy molesto e incómodo con la situación.

"Se me escapó, estaba pensando así..., ja", se defendió Agustín, que no dejaba de lanzar carcajadas. Luego, el salteño le pidió a su colega que desviara el olor para otra parte. "No, primo... ventile para otro lado", le marcó. Mientras Agustín seguía a pura risa, Marcos volvió expresarse al respecto con varias quejas: "No...". "Ja, estaba pensando y dije 'uh...'", concluyó "Frodo", con una sonrisa.