Gran Hermano: Holder reveló el insólito motivo por el que no toma colectivos

Holder explicó el insólito motivo por el que no se toma colectivos. Las razones del ex Gran Hermano para no utilizar transporte público.

Tomás Holder explicó las razones por las que no toma colectivos. El rosarino no cumplió con su palabra: antes de ser eliminado en Gran Hermano, advirtió que no participaría de ningún programa fuera de la casa. No sólo que lo hizo, sino que ahora se hizo viral por declaraciones insólitas.

Entrevistado por Intrusos, Tomás Holder se refirió a sus polémicos dichos sobre el uso de colectivo por parte de las mujeres. En su momento, el exparticipante expresó no sentirse atraído por alguien que utilice transporte público. Ahora, aseguró que su novia es usuaria de diferentes ramales y que él suele acompañarla a las paradas del recorrido.

Lo insólito del reportaje tuvo que ver con su explicación para justificar por qué no toma colectivos. "Yo no me tomo colectivos y te voy a explicar por qué: no tomo colectivos porque me mareo. Me he mareado". De este modo, Tomás Holder se sinceró sobre su situación y sus declaraciones hicieron ruido entre los usuarios de Twitter que viralizaron el testimonio.

Cuánto cobró Tomás Holder por su semana en Gran Hermano

Fueron varios los participantes de Gran Hermano que en su presentación ante el público, previo al ingreso al reality, remarcaron que llegaban "para jugar", listos para hacer lo que sea necesario con tal de avanzar en la competencia. Así pasó una semana en la que hubo diversos personajes que mostraron un perfil alto mientras que otros eligieron pasar más desapercibidos y hasta se salvaron de ser nominados.

Entre los que quedaron elegidos para abandonar la casa estuvo Tomás Holder, quien en cuanto pisó la casa de GH dejó bien en claro sus intenciones: "yo acá no vengo de vacaciones. Vengo a jugar, pero sobre todo a ganar". Inclusive cuando se confirmó que estaba nominado se mostró satisfecho con la posibilidad de ser "evaluado por la gente".

Pero a Holder no le salió del todo bien y fue el primer eliminado de la nueva edición de Gran Hermano, que al ganador le entregará un premio de 15 millones de pesos mientras que el subcampeón se llevará el título de propiedad de una casa. Por su estadía de tan solo una semana en la casa de GH, el tiktoker rosarino se llevó el 1,5% del premio total, es decir unos 225.000 pesos.