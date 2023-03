Gran Hermano: filtran un extraño video de Marcos que despertó preocupación

Un llamativo clip de Marcos Ginocchio en Gran Hermano se volvió viral y alarmó a todos los fanáticos del programa.

Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano (Telefe), generó preocupación entre sus fanáticos por un extraño clip que se volvió viral en las redes sociales, en el que se lo puede ver haciendo un llamativo gesto mientras nadie lo estaba mirando.

"El Primo" es conocido dentro de la casa por su perfil bajo y por su personalidad reservada. Recientemente, tuvo episodios de angustia y visitó al psicólogo en diferentes ocasiones. Por esta razón, los televidentes están más atentos que nunca a su comportamiento y un reciente video que se filtró despertó rumores de que podría padecer un trastorno.

En el clip, se puede ver a Marcos tocando el respaldo de la silla luego de levantarse, en dos oportunidades diferentes, con movimientos repetitivos. Según varios usuarios de las redes sociales, podría tratarse de un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). "¿Alguien sabía que Marcos tiene un TOC con las sillas? Yo recién me doy cuenta", publicó la usuaria de Twitter @girIweeb. Inmediatamente, su tweet se volvió viral.

Por otro lado, otros televidentes observaron que Marcos también hace otros gestos. "Cuando se levanta del sillón del living tiene que tocar la mesa blanca antes de caminar. Por fin alguien se dio cuenta y recopiló videos", sumó otro usuario. Sin embargo, el participante nunca habló sobre esto hasta el momento, por lo que no se puede confirmar si realmente sufre TOC o si se tratará de un gesto de menor trascendencia, como un hábito o una cábala.

Marcos tuvo un ataque de angustia y se largó a llorar en el confesionario de Gran Hermano

Recientemente, Marcos fue al confesionario y se largó a llorar frente a Gran Hermano. Cuando la voz de la casa le preguntó qué le ocurría, "El Primo" contestó que estaba emocionado pensando ensu hermana Valentina Ginocchio, quien lo visitó recientemente. “Me emociono porque mi hermana y yo vivimos cosas fuertes de chicos y siento que ella en algún sentido también necesitaba vivir esto conmigo”, comenzó.

“Me pone muy feliz que por lo menos haya estado acá conmigo, estoy muy contento con eso y sé que pase lo que pase nada va a cambiar ese amor que le hicieron llegar a mi hermana y a mí”, agregó Ginocchio. En este sentido, explicó que tanto su hermana como su otro hermano se fueron de su casa de muy chicos, la distancia le afectó mucho. “Y te pones a pensar cómo no estuve más tiempo o que pude haber hecho más para que esté mejor y que no haya pasado las cosas que tuvo que pasar. Yo me sentía mal y pensaba que del otro lado estaban bien, no sabía que ellos también estaban sufriendo”, concluyó el participante.