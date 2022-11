Gran Hermano: el polémico comentario de Walter Alfa a Coti que roza la censura

Coti le recriminó una actitud a Alfa y reaccionó de la peor manera. La tensa discusión de los participantes de Gran Hermano.

Walter "Alfa" y Coti, participantes de Gran Hermano, tuvieron una fuerte discusión a primeras horas de la mañana. El video del momento recorre las redes sociales y lo que llamó la atención, fue el polémico comentario hacia la correntina que despertó todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos del reality show de Telefe.

El tenso intercambio de palabras fue iniciado por Coti, quien se mostró muy molesta por escuchar tantas voces ni bien se despertó. "Es muy temprano para que estén hablando. Yo sé que vos te levantás a las 6 de la mañana, pero ¿no te parece muy temprano para hablar?", señaló.

Tras escuchar este comentario "Alfa" estalló y le dijo: "Habló todo el mundo, la concha del mono, y te molesta que hable yo". Lejos de evitar la discusión, Coti continuó con su firme postura: "Porque vos no te callás un ratito". Allí el participante de 61 años le respondió de una manera polémica refiriéndose a su tonada correntina.

"¿Por qué no te callás vos, paraguaya?", lanzó. Esto a la joven no le cayó nada bien, por lo que le advirtió que no lo haga más. "Dejá de joder con eso de la paraguaya, por favor te pido eh", indicó mientras de fondo se escuchaban algunas risas por el episodio.

A los gritos, Alfa y Nacho se enfrentaron en Gran Hermano

La polémica en Gran Hermano es cada vez más fuerte y los participantes protagonizan cada vez más encontronazos inesperados a causa de la tensión de la convivencia. Precisamente, esta vez Nacho y Walter “El Alfa” se enfrentaron a los gritos y descolocaron a los demás concursantes.

La situación se dio luego de que Romina leyera la consigna que brindó la producción para la prueba semanal. A penas se dio a conocer cuál era el desafío a cumplir, Walter “Alfa” se mostró muy negativo ante la posibilidad de cumplir la prueba y además empezó a dar órdenes a los demás. Esta situación molestó muchísimo a Nacho que no dudó en enfrentarlo tajante.

“La vamos a hacer igual. Y si no te gusta, no la hagas. La consigna dice que los tenemos que hacer todos y así debería ser, porque todos vivimos en la casa. Pero si no querés, vas al cuarto y te encerrás”, comenzó por decir Nacho a los gritos visiblemente cansado de la actitud de “Alfa”. Por último, cerró que “si tenían que estar 24 horas despiertos lo iban a estar”.

Atónito por la reacción de Nacho, “Alfa” le reiteró que eso era lo que estaba diciendo, pero el joven de 19 años no se quedó callado. “Y bueno, ¿entonces que tanto? Ya está, hace 20 minutos estás diciendo lo mismo”, lanzó el ex “Monito” mientras hacía un gesto para que Walter cierre la boca.