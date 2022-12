Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Julieta

La participante utilizó la estrategia por primera vez desde su ingreso a la casa y le sumó votos en contra a dos participantes de la casa.

Luego de un mes y medio en competencia, Julieta Poggio, una de la participantes más queridas de Gran Hermano, utilizó una de las herramientas más aclamadas de la casa e hizo la nominación espontánea. Tras varias semanas de mantener un perfil bajo e intentar llevarse bien con todos sus compañeros, la concursante se hartó de algunas actitudes y decidió tomar cartas en el asunto.

Durante la emisión del martes, Santiago del Moro fue el encargado de anunciar que la participante de 20 años había sido la autora de la nominación espontánea. Sin embargo, los nombres de los participantes afectados no se conocieron hasta el miércoles, cuando también se revelaron los votos de sus compañeros para definir la placa semanal.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente, la producción pasó el tape en donde se veía cuál había sido la decisión de Julieta. La bailarina y modelo le dio tres votos a Maxi y dos a Agustín. "A Maxi lo voto porque lo siento aislado y con mala energía. No me dolería si se va. Y Agustín me tiene cansadita con el papel de estratega, esas actitudes que tiene. Que venga y me diga ‘la próxima sos vos’", mencionó Poggio entre los motivos que la llevaron a emitir estos votos y querer a esos compañeros fuera de la casa.

Gran Hermano: quién es la famosa influencer que ingresaría en el repechaje

A mediados de diciembre, Gran Hermano comenzará una etapa de repechaje que le dará la bienvenida a nuevos participantes y a algunos de los eliminados para tener una segunda oportunidad dentro de la casa. Precisamente, dentro de los nuevos rostros que habrá dentro de la casa, se rumorea que ingresará una famosa influencer que tiene más de un millón de seguidores en TikTok.

Se trata de Valentina Chait, una bloguera e influencer que genera contenido en redes sociales relacionado a la moda, el estilo de vida, los viajes y la cocina. La joven saltó a la fama gracias a la plataforma TikTok, red social donde tiene 1.800.000 seguidores, posteriormente, empezó a crecer en otros lados como Instagram, donde recolectó 200 mil fanáticos.

La joven tiene 20 años y forma parte de la agencia Talent, marca que trabaja con otros tiktokers como Martu Morales, Coty Piozzi, Soy Tower y Dai Mendel, entre otros. La noticia del posible ingreso de la influencer a la casa se dio a conocer a través del Twitter de la periodista de espectáculos Adriana Bravista, quien aseguró que Chait podría generar mucha incomodidad en la casa.

"Valentina Chait en Gran Hermano, tiemblan las divinas de la casa", determinó la periodista. Inmediatamente, el tweet se llenó de comentarios que hacían referencia a la "hegemonía" de la joven, incluso muchos pidieron que entre alguien "diferente" a la casa para sumar una dinámica diferente a la casa. Por su parte, la participante aún no dijo nada al respecto sobre su supuesto ingreso a la casa de Gran Hermano.