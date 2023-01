Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Camila

La participante utilizó la herramienta y perjudicó a dos compañeros al sumarles más votos en contra.

La nueva gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 11 de enero volvió a generar gran polémica, ya que salió a la luz a quién le hizo la espontánea Camila. Con esta votación, la participante de 21 años perjudicó a dos compañeros, ya que les sumó tres y dos votos negativos respectivamente.

La salida de Alexis "El Conejo" marcó un antes y un después dentro de la casa, ya que terminó de disolver al grupo de los "villanos" y estrategas y dejó en carrera a todos los que se llevaban bien. De esta manera, durante la gala de nominación, salieron a la luz las nuevas estrategias de juego de los participantes.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente se conoció que Camila le había hecho la espontánea a Thiago y a Nacho, con tres y dos votos respectivamente. "A Thiago lo voto porque no me gusta la falta de respeto y a Nacho por estrategia simplemente.", especificó entre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Denuncian que participante de Gran Hermano es beneficiado por un call center

En el mundo que rodea a la casa de Gran Hermano no dejan de surgir noticias sumamente increíbles. En las últimas horas denunciaron al "Mago Sin Dientes" de ayudar a Walter "Alfa" Santiago con un call center para poder ser salvado en las galas de eliminación del programa de Telefe.

El rumor surgió en Mañanísima (Ciudad Magazine) por parte de Mariano Caprarola, integrante del programa que causó revuelo en las redes sociales. Sin embargo, horas después de realizar el comentario, "El Mago Sin Dientes" se defendió en diálogo con Gossip: "Me acusan de que tengo un call center, de que yo voy a cobrar una comisión de la ganancia si llega a ganar Alfa, que me va a dar un 50 por ciento, y nada que ver".

En tanto, el hombre cuyo nombre verdadero es Pablo Cabaleiro resaltó por qué decide apoyar públicamente a Walter en Gran Hermano: "Yo lo hago porque es amigo y acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar, o armara grupos y es lo que hice, grupos de WhatsApp y de fans".

"Cada vez son más y cada semana me preguntan 'por quién vamos' y esta semana dije 'vamos por Alexis' precisamente porque Alfa desde adentro de la casa no ve la jugada que estaban haciendo Alexis y Maxi para sacarlo, por eso lo mejor que pudimos hacer es sacar a Alexis de la casa y no a Ariel, porque Ariel puede irse tranquilamente esta semana o la otra", explicó, contundente.