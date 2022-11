Gran Hermano 2022: Alfa confesó lo que nadie se esperaba sobre La Tora

Walter "Alfa" descolocó a todos en Gran Hermano al confesar sus sentimientos por Lucila "La Tora".

Walter "Alfa", participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), hizo una confesión inesperada: que extraña a Lucila "La Tora", una de las participantes más conflictivas de la casa que fue eliminada recientemente.

Si bien durante su convivencia "Alfa" y Lucila tuvieron muchos choques que derivaron en peleas a los gritos, el hombre de 60 años reconoció que la extraña ahora que está afuera de la casa, porque a pesar de todos sus defectos, le gustaba su compañía.

"A la única que a veces extraño, porque su presencia era fuerte y no así nomás, es a 'La Tora'. Ella me agarró en el pasillo y me dijo: 'Alfa, andá a hablar con Romina, no te vayas'", le contó "Alfa" a Romina. Lucila, quien estaba escuchando todo desde el piso de Gran Hermano, sonrió al escuchar sus palabras.

"De la gente que se fue, te soy totalmente sincero. La única persona que extraño su presencia, aunque haya tenido quilombo, roces y puteadas, es 'La Tora'. El resto, para nada. No hubo una mañana en la que no me haya cruzado con ella y no me diga: 'Hola, Alfita, buen día'. Y yo iba a preparar el café y me decía: '¿Tenés café?', y tomábamos café. No hubo ningún día con cara de orto", recordó "Alfa", nostálgico. "Lo que pasa es que 'La Tora' hablaba las cosas de frente", concluyó María Laura.

Ahora que se fue "La Tora", tanto "Alfa" como Romina se dieron cuenta de que Juliana les había mentido en muchas cosas. Cuando Romina y "Alfa" se pelearon, "La Tora" le había aconsejado a "Alfa" que fuese a conversar con la exdiputada para pedirle disculpas, pero Juliana le dijo a Romina que había sido ella. Tras esta situación, "Alfa" y Romina se dieron cuenta de que Juliana fue la que mintió y generó la gran mayoría de los conflictos dentro de la casa.

La reacción de Lucila al escuchar que "Alfa" la extraña

"Se puso nostálgico, 'Alfa', le pegó el bajón", dijo Santiago del Moro, divertido. "Pero me votó en todas...", respondió "La Tora", aún enojada por eso. "No importa, pero él reconoce que hubo momentos lindos y malos", remarcó el conductor. "Sí... No hay mucho para decir. Está bien, que me extrañe, qué se yo", respondió la exparticipante. Cuando le preguntaron si ella también lo extrañaba, explicó que "se extraña mucho la convivencia en sí". "'Alfa' desde las seis de la mañana te empezaba a hablar y hasta que no se dormía, no paraba", recordó.