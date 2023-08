Georgina Barbarossa y Lio Pecoraro se cruzaron al aire y explotaron las internas: "Estoy hablando"

La conductora de TV y el panelista vivieron un momento de tensión en vivo. Georgina Barbarossa calló a Lío Pecoraro y el panelista no lo tomó bien.

Georgina Barbarossa y Lío Pecoraro protagonizaron un fuerte cruce en pleno vivo de Telefe y se generó un clima tenso en el estudio de TV. La conductora le pidió al periodista que la dejara hablar con vehemencia y el panelista se mostró ofendido por los modos de su compañera.

La exparticipante de Masterchef Celebrity y actriz de tiras como Viudas e Hijos del Rock and Roll y Dulce Amor se pronunciaba sobre su experiencia en el recital de Luis Miguel en el Movistar Arena de Buenos Aires cuando Pecoraro interrumpió su relato para hacer una acotación. Barbarossa no aguantó su ira y le frenó el carro a su panelista con contundencia. A pesar de esa realidad, la conductora no pudo seguir con su descargo sobre el músico mexicano por el sabor amargo que le dejó su cruce con Lío.

Georgina: "Es que está muy sexy! Está para que tenga y guarde".

Lío: "Lo que pasa es que hacía 21...".

G: "Pará que estoy hablando. ¡Estoy hablando! Yo lo fui a ver el viernes y quiero contar. Lo amo. Mueve esa cadera como Sandro que me mata. Lo amo, es una cosa que tengo como desesperación. Y yo lo veía que estaba ahí... ay, me cortaste el mambo. Ahora hablá vos".

L: "Nada que decir".

G: "Bueno, está bien".

La pelea en vivo de Analía Franchín y Nancy Pazos en A la Barbarossa

"Me quedó muy grabado y me da escalofríos cómo habla este chico menor diciendo 'Los voy a matar a todos'. ¿Cómo hacés que tu hija vaya al colegio? ¿Cómo salís vos a trabajar cuando tenés un pibe menor que ya está avisando que va a matar a todos?", pronunció Franchín sobre los dichos del adolescente detenido tras el crimen a Morena, la niña de 11 años que fue asaltada camino a la escuela. Acto seguido, Pazos la interrumpió para hacer saber su punto de vista y así comenzó la discusión.

Nancy: "Estaba drogado".

Analía: "No importa, nancy. No justifiquemos con que estaba drogado".

N: "No estoy justificando. Insistís con el tema del menor, gritando boludeces por la tele. Te voy a decir una sola cosa: no está ahí el mayor problema".

A: "Bueno, para mí sí. Dejame que yo lo exponga".

N: "Dejame darte estadísticas".

A: "No. No sos mi maestra, Nancy".

N: "De cada cien delitos, dos son protagonizados por menores".

A: "No estoy hablando de la edad; estoy hablando de la impunidad que tiene porque sabe que la ley no se cumple. Saben que pueden hacer lo que quieran. Si un menor está diciendo...".