Georgina Barbarossa se va de Telefe y destapó fuertes internas: "Todos se quieren ir"

Georgina Barbarossa abandona la conducción de su programa en Telefe y se reveló una interna con Analía Franchín, Lío Pecoraro y Nancy Pazos.

Georgina Barbarossa se encuentra envuelta en medio de una fuerte polémica que involucra a sus compañeros de panel, tras haber anunciado que se va de su programa A La Barbarossa por Telefe. Se trata de Analía Franchín, Nancy Pazos y Lío Pecoraro, quienes quieren tomar partido para la conducción y amenazaron con irse si esto no sucede.

La interna fue revelada por Ángel De Brito en LAM por América TV, donde reveló que Georgina se va de vacaciones por diez días y es por eso que abandona por un tiempo el canal. Según lo que filtró el conductor, Nancy Pazos advirtió que si ella no es la reemplazante también se va de vacaciones.

"Todos se quieren ir en enero ahora", señaló De Brito. Por esta situación, los productores de Telefe piden que alguien se quede, ya que serían cuatro bajas importantes en el programa que se emite de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 horas. Además de Nancy, Analía Franchín ya tomó la decisión de tomarse dos meses de vacaciones.

Por su parte, Lío Pecoraro está en la misma, ya que todo indica que no será el reemplazo de Georgina. El elegido para ese puesto será Robertito Funes Ugarte, quien actualmente trabaja en la misma señal en Gran Hermano. De esta manera, son cuatro las bajas importantes y hay mucho malestar por la falta de compromiso para con el ciclo.

Tensión en Telefe: Nancy Pazos y Analía Franchín se dijeron de todo al aire

Nancy Pazos y Analía Franchín discutieron en un tono elevado tras una situación de Gran Hermano vinculada a Walter "Alfa". Las panelistas del programa A La Barbarrosa por Telefe se dijeron de todo en el ida y vuelta de opiniones, hasta que intervino firme la conductora Georgina Barbarrosa: "Cortemos acá, se terminó".

Como es común en el ciclo emitido por las mañanas, Nancy Pazos y Analía Franchín volvieron a tener un fuerte cruce al aire. "La casa entera no lo acusaba a Alfa. Los que quieren caer bien y se suman a eso, sin realmente querer proteger a Coti, lo hacen para ver si le agradan a la gente. No es genuina esa defensa", consideró Franchín con respecto al repudiable acto de "Alfa" con la joven adentro de la casa.

"Es mucho, Analía. Ya estás opinando sobre lo que ellos están haciendo, ya es demasiado", sostuvo Pazos. Allí se empezó a dar una discusión bastante elevada y que se tornó inmanejable. "Pero mirá si no voy a poder opinar sobre lo que hacen los participantes. Si vos vieras Gran Hermano y vieras otras actitudes que tuvieron con otras chicas, te darías cuenta que la defensa no es genuina sino que se quieren subir a una causa, por eso la gente no les cree nada", siguió la ex Masterchef Celebrity.

Lejos de evitar la conversación, la periodista Nancy Pazos le respondió sin ningún tapujo. "Hay que sacar una conclusión de lo que pasó. Lo que deberíamos pensar es 'perfecto, estamos felices de que se fue el malo de la casa, Juan', pero queda algo en el medio porque la semana pasada 'Alfa' tuvo una postura seriamente compleja con respecto a un montón de cosas. Hasta el día de hoy no lo escuché en un arrepentimiento real", expresó. "Entonces no viste Gran Hermano"; señaló de manera contundente su compañera.