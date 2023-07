Georgina Barbarossa le dio la peor noticia a Telefe en medio del fin de semana

El canal de las tres pelotas debió afrontar una preocupante noticia y la conductora Georgina Barbarossa es la principal afectada.

Las buenas mediciones diarias de A la Barbarossa y la demostrada capacidad Gerogina Barbarossa para surfear la crisis en La Peña de Morfi tras la desvinculación de Jey Mammón lograron que Telefe decida ir por más con la conductora. Sin embargo, una mala noticia puso en jaque toda la estrategia del canal.

Telefe decidió apostar por Georgina para hacerse cargo de las tardes del domingo en la lucha diaria por el rating contra El Trece, con una edición especial de su magazine semanal. Pero a contramano de lo que se creía, la respuesta inesperada de la gente encendió la alarma en la señal y hay incertidumbre en los próximos pasos a seguir.

La mala noticia de Georgina Barbarossa para Telefe

En las recientes mediciones del domingo 23 de julio, la edición especial de A la Barbarossa de las 16.30 fue aplastada por la competencia directa en El Trece, canal que emitió una versión doblada al español de la película ganadora del Oscar Greenbook en su ciclo Cine Shampoo. El programa que contó con invitados tales como la panelista Sol Pérez, el humorista Roberto Moldavsky su hijo Eial, el actor Nicolás Vázquez y la actriz Betiana Blum, quien se prepara para debutar con la obra teatral Coqueluche en versión de José María Muscari, no traspasó los 3.2 puntos de rating ante la película de El Trece, que hizo un promedio de 5.6.

Aunque se trata de la primera emisión de la edición especial de los domingos, de repetirse estos indicadores la señal podría tomar otro camino para no agotar el formato con buena respuesta los días de semana. Pía Shaw y Noe Antonelli fueron las elegidas para hacerse cargo A La Barbarossa Especial. El formato comenzó con un repaso de los mejores momentos de los premios Martin Fierro.

Vale mencionar que el programa de entretenimiento especial no pondrá foco a las noticias faranduleras. Por el momento, ni Telefe ni Georgina se manifestaron sobre la baja repercusión del envío de fin de semana en la grilla que, tras el desplazamiento de Mammón, está sufriendo cambios, reemplazos y una nueva búsqueda para tomar el liderazgo.

La revelación de Georgina Barbarossa que descolocó a Alfa: "Embarazada"

Georgina Barbarossa y "Alfa" demostraron tener muy buena química como dupla en la televisión, por lo que la conductora de A la Barbarossa (Telefe) no se priva de tener como panelista o movilero al exparticipante de Gran Hermano que actualmente integra el equipo de Polémica en el bar (América TV). Y durante un chistoso móvil desde un lavadero de autos, la conductora arrinconó a Walter "Alfa" Santiago y le hizo una pregunta que lo descolocó por completo.

Todo empezó mientras Alfa hacía un móvil con Robertito Funes Ugarte desde un lavadero de autos y tanto Barbarossa como sus panelistas aprovecharon a sacar el tema de los rumores que circularon hace días e indicaban que Delfina Wagner, pareja del veterano, estaba embarazada. “Le tuve que escribir a Alfa, porque se decía que estaba esperando un hijo, que su mujer estaba embarazada”, exclamó Pía Shaw abriendo el ida y vuelta.

“Sí, me escribió Pía desesperada. Me decía que iba a ser tía ¡Está loca!”, remarcó Alfa en referencia al tema que provocó un revuelo mediático. Picante, Barbarossa aprovechó el momento y disparó: “¿Te gustaría tener otro hijito?”. Sorprendido por la pregunta, el amigo de El Mago Sin Dientes se apuró a decir: “¡No, no, no estoy en edad, no!”.

“¡Bueno, no estás en edad para tantas cosas y las seguís haciendo”, lo chicaneó la conductora, destrabando las risas de todo su equipo. Tras el latigazo de Georgina, "Alfa" se explayó: “A mí siempre me gustó ser un padre joven, no me gusta ser un padre grande. Pero no, ni lo hablamos con Delfina”.