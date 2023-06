Georgina Barbarossa confirmó lo que algunos no querían sobre La Peña de Morfi

La conductor del programa musical y de cocina de Telefe se refirió al futuro del ciclo y fue terminante. La actriz llegó al ciclo para reemplazar a Jey Mammón.

La Peña de Morfi ya es un clásico televisivo de los fines de semana. Sin embargo, desde que que Jey Mammón fue apartado de la pantalla por la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual, el programa quedó en el ojo de la polémica y constantemente trascienden rumores sobre el ciclo. Pero su conductora, Georgina Barbarrosa, fue terminante al hablar del formato creado por Gerardo Rozín.

Georgina fue la elegida por la producción, pero no fue la primera opción: la preferida para reemplazar al humorista era Soledad Pastorutti. Pues la cantante en más de una oportunidad se hizo cargo de la conducción cuando Gerardo no podía hacerse presente por sus problemas de salud. No obstante, la artista tenía la agenda muy cargada y no pudieron llegar a un acuerdo.

En plena convulsión por las acusaciones contra Mammón, Georgina empezó a conducir de manera interina, pero las autoridades quedaron muy conformes y confirmaron su permanencia. Sin embargo, algunos televidentes no terminaron de quedar contentos con su participación y la han cuestionado en varias oportunidades, pidiendo su reemplazo. “Ya quedé fija y me divierto como loca en La Peña", subrayó la conductora al confirmar su buenanueva. "Y la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no, porque me divierto mucho. Eso me pasa, para mí es una fiesta. Es estar atenta. Porque dos producciones impresionantes, tanto en A la Barbarossa como en Morfi. Es la primera vez que trabajo con cucaracha, pero tengo una producción impecable, así que no se puede fallar”", agregó, en diálogo con Implacables.

“Además tengo unos compañeros increíbles, en los dos programas", continuó Georgina, pues además de La Peña, conduce A La Barbarossa de lunes a viernes. Y cuando le consultaron sobre los rumores del final de Morfi, Barbarrosa fue contundente: "Siempre termina en diciembre, y después retoma. Que se yo, siempre terminan los contratos en diciembre. Es que la gente creo que no tiene nada de qué hablar…entonces, es el chusmerío de siempre”.

Jesica Cirio furiosa con los rumores sobre La Peña de Morfi

La denuncia pública contra Jey Mammon por supuesto abuso sexual y su posterior "suspensión momentánea", desataron todo tipo de rumores sobre la continuidad de La Peña De Morfi. De hecho, las versiones sobre el final del ciclo cobraron fuerza en las últimas semanas y a eso se le sumó los trascendidos sobre la salida de algunos de los integrantes del programa.

Fue así que Santi Giorgini, cocinero principal del programa, quien decidió hablar sobre el tema luego de los intensos rumores sobre su salida. "Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña", afirmó y agregó: "La Peña no termina, porque nos están difamando en varios medios que terminamos. Señores no compren eso, esas noticias que no son reales.

En la misma línea, Jésica Cirio tomó la palabra y remarcó: "Hacemos el programa con mucho esfuerzo, nadie se va. No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo". Finalmente, el chef reconoció que tiene otras propuestas, pero que esto no interrumpirá su continuidad en el programa gastronómico y musical: "¿Voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar".