La Sole contó la verdad: por qué le dijo que "no" a La Peña de Morfi

La cantante reveló por qué se negó a conducir el programa de Telefe. Qué decisión tomó el canal con el ciclo creado por Gerardo Rozín.

La Peña de Morfi, el formato creado por Gerardo Rozín, se convirtió en uno de los clásicos del domingo. Sin embargo, la muerte del periodista y la denuncia por supuesto abuso sexual contra Jey Mammón, dejó vacante el rol de conductor del ciclo.

Tras la acusación contra el humorista, las autoridades del canal decidieron "suspenderlo momentáneamente" y pese a los constantes rumores sobre su regreso, lo cierto es que su continuidad no está confirmada. Desde entonces, Jesica Cirio está acompañada por Georgina Barbarossa, pero la actriz nunca fue la figura que querían los productores.

En esa búsqueda incesante por encontrar a la personas ideal para hacerse cargo de Morfi, todos los cañones apuntaron a Soledad Pastorutti. Tanto la producción como la cantante se mostraron optimistas para llegar a un acuerdo, pero eso no pudo concretarse por un impedimento determinante.

Además de sus presentaciones, la problemática radica en que Sole vive en Arequito. El pueblo santafesino está a casi 400 kilómetros de los estudios desde donde sale el programa, por lo que su presencia todos los domingos no estaba asegurado. “Yo no me puedo cerrar a eso. Tengo muchos trabajos y mi agenda es compleja”, explicó la interprete.

Telefe tomó una drástica decisión con La Peña de Morfi

Ante la negativa de Soledad Pastorutti, Barbarossa y Cirio quedaron a cargo del programa de los domingos de Telefe. Sin embargo, todo parece indicar que la dupla de conductoras tiene los días contadas. Al menos así lo indicaron en Socios del Espectáculo la semana pasada.

Según confirmó Mariana Brey, panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, La Peña de Morfi va a terminar en diciembre de 2023. De esta forma, quedaría en evidencia que todo el problema alrededor de la salida de Jey Mammon provocó este desenlace.

"Me dijeron que La Peña de Morfi termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo", sostuvo Brey. De acuerdo a su información, el canal estaría convencido de su decisión y no habría vuelta atrás.

Para finalizar, la también integrante de Argenzuela remarcó: "Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo". Así, las conductoras Jesica Cirio y Georgina quedarían sin el trabajo de los domingos, dejando un gran vacío en la grilla de la señal propiedad de Viacom.