Jey Mammón podría ganar una millonada en dólares mientras busca volver a la TV

El exconductor de La Peña de Morfi podría recibir una suma en dólares impresionante si logra su cometido.

Jey Mammón sigue alejado de los medios tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual y su situación en la TV es complicada. Pese a los intentos del conductor por reinsertarse en los medios argentinos, aún no lo logró y no parece tener un horizonte claro por el momento, sin embargo, podría ganar una fortuna millonaria en dólares en el próximo tiempo si se da lo que él mismo espera.

Tras el descargo público de Benvenuto, luego de que realizará una denuncia en la Justicia que terminó prescripta, Mammón fue separado de su plaza como condcutor de La Peña de Morfi y no regresó a los medios nunca más. Si bien dio algunas entrevistas y concedió móviles en contadas ocasiones, no pudo volver a tener un programa. No obstante, el propio artista remarcó en varias oportunidades que volverá a la TV y que no pierde el foco en ese sentido.

Sin trabajo, de todos modos, Mammón podría conseguir una impactante suma de dinero en dólares para acomodar su presente. Dispuesto a iniciar acciones legales contra quién lo denunción, el exconductor espera un resarcimiento millonario por el incumplimiento de su contrato, que fue suspendido de manera abrupta tras los acontecimientos, de acuerdo con lo que informó tiempo atrás la periodista Marian Brey en Rating Cero.

Mammón estaría preparando junto con sus abogados un "libro jurídico" que cuenta con el testimonio de por lo menos 15 testigos que describen su vínculo con Lucas Benvenuto y detallan todo en su relación, desde el día que se conocieron hasta el final.

Inesperado anuncio de Jey Mammón tras el escándalo: "Hoy es el día"

Jey Mammón compartió en sus redes sociales un posteo que llamó la atención de sus seguidores, después de la cancelación masiva al músico por la denuncia de Lucas Benvenuto. El humorista recibió un sinfín de comentarios en su publicación, muchos de apoyo y muchos condenatorio.

"Festejando el cumpleaños de mi mamá Ana María en familia. También hoy es el día de la madre en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y muchos países más. Feliz día para todas las mamás. Los quiero", escribió Mammón en el pie de foto de su publicación, en la que compartió una serie de fotos en las que se mostró con su madre y familia en una tarde de domingo.

El actor y conductor de televisión se mostró feliz y eso causó cierta sorpresa, debido al estado en que el artista se mostró hace algunas semanas cuando estalló el escándalo mediático a raíz de la denuncia de Lucas Benvenuto. Varias personalidades del mundo del arte y la comunicación se pronunciaron con amor hacia Jey Mammón en la sección de comentarios: "Te quiero", Flor Peña; "Abrazo", Oscar Mediavilla; "Amor y saludos a tu madre", Roberto Piazza; "Abrazo, Jey", Alejo García Pintos. Además, otras celebridades decidieron dejarle emoticones de corazón al músico, como Grecia Colmenares, Julieta Ortega y Luciana Salazar.

Jey Mammón confirmó el canal para su vuelta a la TV: "Vengo de charlar con las autoridades"

Jey Mammón volvió a aparecer en la agenda mediática al revelar que sucederá en su futuro en la televisión. "La tele es mi lugar de laburo", sentenció el polémico animador en una entrevista en la que anunció el canal que lo tendría como figura.

En un móvil del magazine Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón habló de su futuro en los medios tras el impacto social que tuvo la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, declarada prescripta por la Justicia, y anunció: "Seguramente voy a volver a la pantalla de Telefe y a la televisión. Porque, además, la tele es mi lugar de laburo. La tele, el teatro, la radio. Pero seguramente vuelva. Seguro".