Cada vez son menos: La Peña de Morfi sufre una nueva baja

Una de las piezas fundamentales del programa de los domingos de Telefe abandona el ciclo. La propuesta laboral que no pudo rechazar.

La Peña de Morfi, el formato creado por Gerardo Rozin, se convirtió en uno de los clásicos televisivos del domingo. Tanto es así que al muerte del periodista no empedeció que el ciclo continúe, aunque con Jey Mammón a cargo. Pero el programa quedó envuelto en varias polémicas luego de que el humorista fue denunciado por supuesto abuso sexual.

Tras el estado publico que tomó la acusación, Telefe decidió suspender "momentáneamente" a Jey y salieron a la busca de una nueva figura para que acompañe a Jesica Cirio. En un primer momento, Georgina Barbarrosa se hizo cargo de manera transitoria, pero fue confirmada tras la negativa de Soledad Pastorutti.

Sin embargo, las malas noticias para el programa parecen no tener fin. Pues en la últimas horas trascendió que La Peña sufrirá una nueva baja: se va Santiago Giorgini. Al chef encargado de la parrilla en el ciclo le llegó una interesante propuesta y no pudo negarse.

Las autoridades de Telefe confiaron en el cocinero y le van a dar una oportunidad como conductor. Giorgini sera el presentador de El ingrediente, que irá los domingos a la mañana a partir de julio. De acuerdo a lo consignado por La Pavada de Diario Crónica, tendrá seis episodios “brandeados” (pagos) y servirá de antesala de Morfi.

Soledad Pastorutti se negó a conducir La Peña de Morfi

En esa búsqueda incesante por encontrar a la personas ideal para hacerse cargo de Morfi, todos los cañones apuntaron a Soledad Pastorutti. Tanto la producción como la cantante se mostraron optimistas para llegar a un acuerdo, pero eso no pudo concretarse por un impedimento determinante.

Sin embargo, los detalles de la negociación no salieron a la luz. De hecho, ni siquiera la cantante los conoce, según lo reveló días atrás. "Cuando comenzó a correr la noticia que aseveraba que iba a conducir el programa, yo estaba de vacaciones y nadie había hablado conmigo”, explicó en diálogo con La Nación.

La cantante tiene una estrecha relación con Telefe y, además de reemplazar a Rozín en algunos programa, fue parte de exitosos ciclos de la señal, como La Voz. "Ellos siempre tienen ganas que estemos cerca. Por los proyectos que manejo este año, se me hace muy difícil. Es un programa que adoro y quiero, y creo que tiene que seguir estando en el aire, los músicos necesitamos de esa pantalla, pero no creo que dependa solo de mí, sostuvo La Sole

"Hubo una charla en la que no participé, ya que estaba terminando el disco. Aún no me junté con mi manager para hablar", aclaró y cerró: "En este presente, para mí es muy difícil. Cuando lo hice, fue muy importante, porque significaba acompañar a Rozín que no estaba bien; no podía decir que no, pero es complejo, porque trabajo todos los fines de semana".