Ganó tres millones en los 8 Escalones y le negó el premio a su familia por "traición"

Una concursante del programa de cultura general hizo una dura revelación que tomó desprevenido al conductor.

Una insólita revelación dejó atónito a Guido Kaczka en Los 8 Escalones del Millón. Una participante ganó los tres millones de pesos, pero generó gran controversia al contar que no le daría nada del premio a su familia luego de vivir "una fuerte traición".

La concursante se llamaba Leila y estaba a punto de consagrarse como la ganadora de su tercer millón, pero antes de este gran paso, el conductor le preguntó que haría con el dinero. Entonces, su respuesta lo dejó atónito: "Dije que se lo iba a regalar a mis papás, pero me arrepentí".

Ante la respuesta, Kaczka profundizó y le preguntó que había sucedido, entonces ella replicó enojada. "Fui a mi ciudad y resulta que mi padre me vendió mi moto, así que me voy a comprar una moto", resaltó indignada. “¿Me estás jodiendo? hasta el miércoles vos querías regalarle el dinero", replicó el conductor. Entonces, la participante sentenció: "Yo dije ‘bueno, (a la moto) se la voy a regalar a mis papás para que viajen ellos'...Pero me la vendieron".

La experiencia paranormal que estremeció a Guido Kaczka en El Trece: "No lo puedo creer"

Guido Kaczka es un actor, productor y conductor de televisión que actualmente está al frente de Los 8 Escalones del Millón, el reconocido programa que invita a participantes a responder diferentes preguntas de interés general, con la posibilidad de llevarse tres millones de pesos. En la emisión del miércoles 5 de octubre de 2023, en la que los participantes compitieron por la posibilidad de ganarse un departamento, se presentó al programa un joven llamado Joel, quien dejó a todos sin palabras al revelar el terrorífico lugar en el que vive actualmente.

Cuando llegó el momento de presentar a Joel, Kaczka se sorprendió al leer en su presentación la urgente razón por la que el concursante necesita mudarse urgentemente: porque en su actual lugar de residencia, vive rodeado de espíritus. "¿Joel está viviendo en un teatro de San Telmo?", preguntó el conductor. "Sí, en un teatro de San Telmo, exactamente", asintió el participante. Acto seguido, comenzó a contar su espeluznante historia.

"Como hace un tiempo me tuve que ir a vivir a otro lado, un amigo me prestó esa habitación en el teatro. Es normal, con cama, todo. Pero bueno, la cantidad de fantasmas que hay en ese teatro... no te puedo explicar", aseguró. "¿Suena a la noche?", indagó Guido.

"Aplausos, cambios de lugar de cosas... estás en silencio y de repente escuchás 'clap clap'. Es un teatro, obviamente. Y bueno, como eso un montón de cosas", detalló Joel, mientras todos los presentes lo miraban con temor. "¿Se quedó uno adentro aplaudiendo? Por lo menos está chocho... ¿Te da miedo?", quiso saber el presentador.

Lejos de negarlo, Joel confesó que siente mucho miedo todos los días. "Ay Joel, no lo puedo creer. En la radio a veces hablamos de estas cosas, y cuando cuentan, no lo puedo creer", le dijo Kaczka. "Después, cuadros que cambian la forma...", continuó el joven. "¿Pero qué vivís, en la escuela de Harry Potter?", bromeó guido. "Más o menos", cerró Joel.