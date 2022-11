Gala de Nominación en Gran Hermano: quién queda en placa este miércoles 16 de noviembre

Los participantes del reality definen la placa inicial con los nominados principales para abandonar la casa el domingo 20 de noviembre.

Se viven momentos tensos en la casa de Gran Hermano desde la salida de Juan. La última gala de eliminación causó grandes divisiones dentro de la casa, ya que los grupos de competencia y estrategia se dividieron aún mucho más. En este marco, este miércoles 16 de noviembre se definirá la placa con los nuevos nominados a la semana, es decir los candidatos a abandonar la casa el próximo domingo.

Tras la fallida estrategia de complot de la semana anterior y una sanción a Lucila "La Tora", que no le permitió salvar a nadie de la placa, la tensión en la casa empezó a crecer cada vez más. Además, esta semana contó con dos particularidades: se hizo la nominación espontánea y, además, Nacho y Alexis "El Conejo" se convirtieron en los líderes de la semana. Al haber ganado esta prueba, los participantes cuentan con dos beneficios: no poder ser nominados y tener el poder de salvar a algún participante de la placa inicial.

¿Quiénes son los nominados de Gran Hermano ?

La definición se dará a conocer el miércoles alrededor de la medianoche e irán a placa los cuatro participantes con más votos en contra por parte de los demás participantes. Sin embargo, quienes más resuenan en las redes sociales para quedar nominados son Lucila "La Tora", María Laura "Cata", Juliana y Walter "Alfa".

En cuanto a las votaciones de cada participante, se fueron definiendo de a poco a medida que avanzaba la jornada. Algunos fueron sorpresivos y estratégicos y otros fueron adivinados por parte del público debido a las peleas y rispideces que tuvieron en la semana.

Gran Hermano: cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

En cambio, con la nominación fulminante no importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, sino que irá directamente a placa. Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.