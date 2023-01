Gala de eliminación de Gran Hermano: quién se fue de la casa este lunes 9 de enero

El público emitió sus votos y dejó a un nuevo participante fuera de la casa sin la posibilidad de regresar al reality.

Una nueva gala de eliminación dejó afuera a otro participante de Gran Hermano y generó gran conmoción dentro de la casa. Luego de la instancia de repechaje y la salida de Coti, una de las concursantes más polémicas de esta edición, el público volvió a votar y este lunes 9 de enero, un nuevo participante se despidió del reality show de Telefe.

La placa estuvo conformada por Agustín, Alexis "El Conejo" y Ariel, tres de los participantes que más dan que hablar en las redes sociales. Luego de que Nacho, el líder de la semana, salvara a Lucila "La Tora" de la placa, los tres "hermanitos" quedaron en riesgo de eliminación.

Luego de haber ido de forma presencial a la casa para presentar el desafío que les daba como premio un auto, Santiago del Moro volvió al estudio e ingresó a la casa para anunciar al primer salvado, es decir quien menor cantidad de votos recibió y que se ganó una semana más dentro del reality. Con el 15,8% de los votos, Agustín se convirtió en el primero en salir de la placa.

De este modo, la definición quedó en un mano a mano entre Ariel y Alexis "El Conejo". Finalmente, cerca de la medianoche, el conductor anunció que Alexis "El Conejo" quedó eliminado con el 56,19% de los votos. Mientras tanto, Ariel se salvó con el 43,81% de los cómputos en contra y se aseguró una semana más en competencia.

Por qué Coti puede volver a entrar a Gran Hermano: sorpresa en el reality

En Gran Hermano siguen sucediendo situaciones verdaderamente insólitas para los televidentes. Luego de que Santiago del Moro anunciara que ya no habrá más repechajes, un testimonio importante encendió la idea de que Coti Romero pueda volver a entrar a la casa.

Luego de la salida de la correntina, su padre fue entrevistado por Radio Sudamericana, donde realizó un explosivo comentario que deja muy mal parada a la producción del programa, transmitido por Telefe. Según precisó, Coti le comentó que tiene chances de volver a ingresar al reality más famoso de la TV argentina.

"Les puedo dar una primicia...", adelantó. Y luego aclaró: "Si se da, se da, sino no...". "Me gustaría que (Coti) siga afuera, pero me dijo que los productores cuando salió, porque creo que el rating bajó mucho después de que se fue ella, le dijeron que hay grandes posibilidades", lanzó, ante la sorpresa de los periodistas.

Asimismo, el padre de Coti dejó en claro que el reingreso de la participante podría ser "la próxima semana (NdeR: la segunda semana de enero). 'Veremos qué pasa en la casa. Atenta, porque cualquier cosa puede pasar', le dijeron". Y concluyó que, frente a la idea planteada por la producción de GH, Coti volvió "loca, enloquecida" y resaltó que "ella quiere entrar de vuelta".