Fuerte reto de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde en pleno vivo: "Queda horrible"

La conductora fue contundente en un reto que le hizo a la cocinera. Jimena Monteverde acudió a la mesa de Mirtha Legrand para presentar los platos.

Mirtha Legrand dejó muda a Jimena Monteverde al hacerle un insólito reclamo en pleno aire de su programa de El Trece. La cocinera acercó los platos a la mesa y presentó cada uno de ellos, como lo hace en cada emisión, pero esta vez se llevó un reto por parte de la conductora.

La histórica presentadora de televisión le consultó a Monteverde por el postre que había acercado a la mesa y agregó: "Me encanta la creme brulée. ¿Sabés que me gusta?". La chef asintió y aseguró estar al tanto de que ese plato es uno de los favoritos de la madre de Marcela Tinayre.

"Sé que te gusta y me gusta agasajarte con los postres que te gustan", soltó la cocinera que trabaja en programas de televisión como Los Ocho Escalones del Millón y Como Todo. Y agregó un frase con un dato que Legrand hubiera preferido que no saliera al aire: "Después se los mandó a Elvira para que los comas también en tu casa".

Legrand se vio en la obligación de hacer un chascarrillo tras lo dicho por la chef y se refirió a la comida que muchas veces recibe por parte de la experta en gastronomía. "No le digas al público que me mandás la comida porque queda horrible”, soltó entre risas. Y cerró: "Ella me manda algunos postres. Muchas gracias, pichona".

Las palabras de Andy Kusnetzoff sobre el rating en competencia con Mirtha Legrand

"Como siempre obviamente es una expectativa porque venía esperando, empezaron más tarde y nosotros estamos ahí desde marzo. Pero super contento, cuando terminamos el programa me gustó mucho, estaba conforme con el programa", comentó el periodista sobre el estreno de La Noche de Mirtha, que compite de manera directa con PH, Podemos Hablar. Y sumó: "Vos sabés cuando hacés un buen programa, estaba contento. Yo sé lo que genera Mirtha, no desconozco. Se dio que fue buenísimo y me alegro. Tengo respeto también, es Mirtha en la televisión. Me tocó a mí competir pero se lo que es, lo reconozco. Admiro que siga ahí al frente, que siga".