Fuerte denuncia de participante de MasterChef contra Betular: "No la paso bien"

Participante de MasterChef Celebrity 3 hizo un fuerte descargo contra Damián Betular, jurado del reality de Telefe.

En la gala de eliminación del pasado domingo en MasterChef Celebrity 3 hubo un momento sumamente tenso y polémico. Durante una de las pruebas de preparación que debían realizar, una participante lanzó una picante denuncia contra Damián Betular, uno de los exigentes jurados que integran el reality de cocina.

Se trata de Denise Dumas, que en uno de los tramos del programa de Telefe se enojó con Betular y le hizo un picante reclamo. "Tengo mis huevos preparados, pero antes de hablar mal de mí mirá cómo estoy", le comentó la conductora, quien se encontraba muy nerviosa. Y luego, el chef le sugirió de manera enérgica: "¡Pero poné los huevos en el agua!".

Mientras cocinaba, la presentadora de TV le pidió paciencia al jurado: "Esperá, pero eso es a último momento porque sino se enfría". Sin embargo, y con una serie de gritos, Betular no dejó de darle indicaciones de manera desatada: "Poné los huevos en el agua, tienen que estar tibios, no duros. No tenés que sostener nada, tienen que flotar los huevos. Chicos, tenemos un invitado, ¿no entienden? Ponele un papel abajo...".

Damián Betular y Denise Dumas se pelearon en MasterChef Celebrity.

"¿Te tranquilizás?", le pidió Dumas al chef. Aun así, el jurado continuó gritándole y dándole consejos: "Tenés que revolver los huevos. Sacá tu talento". Molesta por la situación, la conductora le exclamó: "¡Andate de acá, sacá la mano... Rajá de acá! Hoy la ley es Pedro Bargero (NdeR: reconocido chef de Mendoza) y me dijo que mis huevos son divinos". Finalmente, y resignada con la situación, Denise se sinceró: "No la estoy pasando bien hoy".

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3

Catherine Fulop (actriz).

Peque Pareto (judoca medallista de oro en JJOO).

Joaquín Levinton (música).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Paulo Kablan (periodista).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentados, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

Juariu (influencer).

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.