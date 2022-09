Fuerte denuncia contra Canta Conmigo Ahora y El Trece: "Sufrí maltrato"

Una exjurado del programa de Marcelo Tinelli apareció públicamente y contó su complicada experiencia en el reality show.

Una fuerte acusación persigue a Canta Conmigo Ahora, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Precisamente, una exjurado del ciclo habló de su abrupta salida del programa y reveló la fuerte interna a la que tuvo que enfrentarse y por la cual quedó afuera. "Sufrí maltrato", confesó.

Se trata de Claudia Carenzio, una reconocida cantante que trabajó como corista de Franco De Vita y Patricia Sosa y quien, además, fue una de las primeras jurados del certamen de El Trece. Sin embargo, en su reciente paso por Intrusos, hizo una fuerte denuncia contra Canta Conmigo Ahora y explicó por qué la desvincularon del programa.

"Estábamos grabando uno de los programas y escucho los gritos desaforados de una de las productoras del programa diciéndome 'parate Claudia', estaba actuando un participante y yo no la escuchaba", empezó por contar Claudia en América TV sobre su despedida del programa. "Yo no me paré. Debe haber quedado fatigada porque ella gritaba arriba de la música. Después de eso, tuve una charla con ella", continuó.

En ese sentido, la cantante reveló: "Recibí maltrato y eso fue lo que no me pareció bueno. A mí me dijeron que si me creía maestrita, que qué me creía, que era soberbia, que si me creía que estaba en una escuela. Fue bastante violenta la situación". ". No era necesario. Lo que me dijeron era que no era un colegio, que era un reality y que dejara de hacerme la dura, que para malo estaba (Alejandro) Paker", confesó notoriamente angustiada.

Por último, confesó que ni siquiera la dejaron cumplir con su contrato y además mintieron sobre su salida. "Yo firmé por 40 programas. Me rescindieron el contrato por esto y luego dijeron que yo me había ido. ¡Yo no me fui!", sentenció.

Sufre Tinelli: La Voz Argentina triplicó en rating a Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli vivió la peor noche desde su debut como conductor de Canta Conmigo Ahora, el reality show emitido por El Trece. Telefe lo triplicó en rating con La Voz Argentina y su permanencia en el canal, cuyo gerente de programación es Adrián Suar, es una gran incógnita.

Los números del rating del martes 30 de agosto fueron demoledores para Marcelo Tinelli. Canta Conmigo Ahora se hundió y llegó a los 5,5 puntos, por lo que fue la peor noche para el conductor de El Trece, más que nada porque Telefe, la competencia, lo triplicó.

La Voz Argentina llegó a hacer 15,1 puntos y fue el programa más visto. De hecho, cuando llegó la medianoche, Tinelli compitió directamente con Staff, programa de noticias encabezado por Germán Paoloski y Martina Soto Pose por Telefe, que todavía contaba con televidentes del ciclo que conduce Marley.

Allí perdió de igual manera: el noticiero hizo 9,8, mientras que Canta Conmigo Ahora 5,7. De esta manera, el "Cabezón" sufrió un duro revés que también padece Adrián Suar, quien le dio dos meses para que se mantenga en los dos dígitos tras el estreno llevado a cabo el pasado 25 de julio.