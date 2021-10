Fuerte declaración de Ángel de Brito sobre Cinthia Fernández: "Está arruinada"

Ángel de Brito mandó al frente a Cinthia Fernández, sorprendido por el estado de la camioneta de alta gama de la angelita.

Ángel de Brito se sorprendió con cómo mantiene su camioneta de alta gama Cinthia Fernández y la mandó al frente en sus historias de Instagram. "Explicame tu auto...", apuró el conductor de Los Ángeles de la Mañana a una de de las panelistas de su programa al ver el estado del interior del vehículo que le regaló Martín Baclini, su ex pareja con la que mantiene un excelente vínculo.

El miércoles fue el cumpleaños de Cinthia Fernández y al terminar la emisión de Los Ángeles de la Mañana los integrantes del programa decidieron ir a comer para festejar. Por eso, el conductor se dirigió al estacionamiento de El Trece para subirse a la camioneta de la cumpleañera, pero antes de hacerlo decidió mandarla al frente en sus historias de Instagram. "Explicame tu auto...", le pidió Ángel de Brito a su compañera en LAM al ver el estado en que se encontraba el interior de la camioneta de alta gama que maneja.

En ese momento, Cinthia Fernández comenzó a mostrar en detalle todo lo que había y contar por qué conservaba cada cosa. "Te explico, entre piquete y piquete, me voy maquillando", empezó relatando la panelista al mostrar un kit de belleza que tenía en el asiento del acompañante, cubierto por un toallón. "Y esto (la toalla) es porque se me rompió el baúl y tengo que apoyar las mochilas de las nenas. Vivo en el campo, me lo llenan de barro", agregó la angelita, mientras Ángel de Brito continuaba mostrando lo que había en la alfombra y las puertas de la camioneta.

"¿Pero qué es este auto!? Tenés repelente, desodorante, matafuego, la agenda, golosinas... Esto lo ve Baclini y se muere", la chicaneó nuevamente el conductor de LAM a su angelita. Es que fue el empresario quien le regaló la camioneta Mercedes Benz a Cinthia Fernández cuando todavía estaban en pareja. En ese sentido, la panelista contó que cuando estaban juntos, Martín Baclini llevaba la camioneta a lavar todos los jueves. "Le mandamos un besito. Un Mercedes así...", resaltó el periodista mientras que Cinthia Fernández terminó su frase con "...está arruinado".

De Brito prefirió cambiar de auto

Después de inspeccionar el interior de la camioneta de Cinthia Fernández, Ángel de Brito decidió no subirse a ella y prefirió viajar con Mariana Brey. "Me vine a este auto porque es mucho mejor", bromeó el jurado de La Academia de Showmatch mientras Fernández se acercaba al auto de Brey para avisar que no encontraba su celular, que encontró más tarde entre el desorden que reinaba en su camioneta.