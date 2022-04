Fuerte confesión de una persona cercana a Pampita: “Me jugó muy en contra ser su amiga”

Una persona muy cercana a "Pampita" reveló cómo se vio afectada su vida por ser su amiga: las consecuencias que le trajo.

“Pampita” Ardohain es una de las figuras más reconocidas de la farándula argentina, y en consecuencia, su vida está regida por una exposición mediática constante. Es por esto que no es nada fácil mantener una amistad con una persona con semejante nivel de fama. Incluso la actriz Angie Balbiani, que ya tenía un lugar en los medios por su participación en series como Rebelde Way y Floricienta, sufrió las consecuencias de estar demasiado pegada a ella.

Resulta que, durante años, Balbiani fue apodada como “la amiga de ‘Pampita’” por la gran cercanía que tenía con la modelo. Aunque más tarde le sacó provecho registrando la marca “la amiga de ‘Pampita’”, lo cierto es que la perjudicó bastante en su individualidad y en su lugar en los medios, ya que su identidad como actriz se vio opacada por este apodo. En este sentido, aseguró que "le jugó muy en contra ser su amiga".

Angie habló sobre esto en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), y mientras contaba cómo son los vínculos en la industria del espectáculo, usó de ejemplo esta situación. “Como dice Carmen (Barbieri), no hay amigos en este ambiente. Tenés buena onda con la gente, tenés conversaciones… con algunos llegás a una profundidad, con otros a otra. A mí me jugó muy en contra ser amiga de 'Pampita', entonces no quiero ser más amiga de nadie”, confesó. “¿Seguís siendo amiga de ‘Pampita’?”, le preguntó el movilero, a lo que Balbiani respondió: “Sí, por supuesto”.

Acto seguido, aprovechó para preguntarle por la interna entre Marcela Tauro y Débora D’Amato, compañeras suyas en Intrusos, quienes se enfrentaron recientemente. “Débora se enojó con Marce. Nunca tuvieron muy buena relación, yo creo que no hay que forzarlo ahí. Te re pasa con un montón de gente en ese trabajo, que no tenés feeling con todo el mundo”, sentenció la actriz.

El fuerte cruce entre Débora D’Amato y Marcela Tauro

La panelista Débora D’Amato y Marcela Tauro están enfrentadas desde hace un año. Todo comenzó cuando Tauro contó en LAM que Débora le había reenviado a Jorge Rial unos chats de un grupo de WhatsApp en el que lo criticaban. Ahora, Débora volvió a hablar sobre este tema y expuso que la conductora tuvo maltratos laborales hacia ella y sus compañeros del programa durante muchos años, pero que ninguno se había animado a hablar.

Esta vieja discusión se avivó nuevamente cuando Marcela volvió a sacar el tema y expresó públicamente: “Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella”. En respuesta, D’Amato publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que generó todavía más revuelo.

“Hola Marcela, por la vida de mi familia entera, en mi puta vida filtré absolutamente nada. El bullying adolescente y berreta atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro. Hasta hoy. Te deseo lo mejor: de hecho te presenté al amor de tu vida”, twitteó la panelista. Más tarde, agregó un tweet que hizo explotar todo: “Yo no recuerdo nada que no valga. Absolutamente nada. Un mal recuerdo de años hostiles y de mierda que todos padecimos, pero todos le temen a su pire y callan. TODOS. BESITOS. Que sea feliz, si puede”.