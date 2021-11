Fuerte amenaza de Susana Giménez a Patricio Giménez: "Te voy a cagar a trompadas"

El cantante confesó en el programa de Andy Kusnetzoff el trato que recibió por parte de la diva de los teléfonos cuando contrajo coronavirus en Punta del Este.

Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, participó de la noche de Telefe en PH: Podemos Hablar. Teniendo en duenta que él habla más de su hermana que de sus propios proyectos, le reveló a Andy Kusnetzoff el mal momento que pasó cuando la diva se contagió y estuvo internada a causa del coronavirus en Punta del Este.

Durante los primeros días de junio, y tras haberse vacunado contra el coronavirus, Susana dio positivo en la prueba de coronavirus en su prolongada estadía en Estaba en Punta del Este, Uruguay, en donde se instaló para transitar la cuarentena en su mansión con su hermano Patricio Giménez y su hija Mercedes Sarrabayrouse. Tras 15 días de estar internada en la terapia del Sanatorio Cantedril por complicaciones en el cuadro, recibió el alta médica.

“Susana casi se muere con lo del covid”, comentó el cantante. Al tratarse de Susana Giménez, el conductor Andy Kusnetzoff quiso conocer más detalles sobre cómo transitó la enfermedad la conductora. "Lo peor es que ella lo negaba. En un momento le hice hacer un test, porque Susana tiene mucha gente, pero a su vez, es ella la que manda, así que se lo hice hacer y le dio positivo”, reveló Patricio

“En ese momento me dice ‘no, no puede ser que yo tenga covid, es falso positivo", continuó el hermano de la diva que, en más de una oportunidad, se manifestó en contra de las medidas preventivas contra el virus que ingresó en nuestro país a principios del 2020. "Al otro día me la escuché muy mal, porque la conozco… Así que le dije que le iba a mandar un especialista de inhaladores, y le mandé dos médicos y una ambulancia…porque la conozco, si le decía la verdad no iba a querer", profundizó.

Susana Giménez logró recuperarse del coronavirus.

"Le dije que entre... En ese momento llegó a decirme ‘pendejo de mierda, te voy a cagar a trompadas'", reveló Patricio Giménez sobre la reacción de la diva. "Si esa noche no se internaba se moría, porque en la casa no la pasaba. Ella lo entendió después, pero yo estoy muy contento de haber hecho eso más allá de su enojo", agregó.

Susana Giménez se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Un grupo de periodista le preguntó a Susana Giménez cómo iba la entrevista con Wanda Nara y qué cosas pensaba preguntarle, por lo que respondió: “Estamos en eso. ¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”. Después, le pidieron que diera su opinión sobre el escándalo y que expresara qué cosas pensó cuando se enteró de la noticia.

Susana se negó, explicando que no es quién para darle consejos a nadie, y sentenció: “Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. La vida es así. A todos nos ha pasado”. Por último, le preguntaron sobre su vínculo con Suárez y Nara y sobre la relación entre ellas dos. “Yo soy más amiga de Wanda. No creo que sean amigas ellas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente artístico”.