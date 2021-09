Fuerte amenaza de Jorge Lanata a Adrián Suar y El Trece: "Lo voy a hacer"

Jorge Lanata explotó de furia y lanzó fuertes dardos contra Adrián Suar y El Trece. Qué fue lo que pasó y los motivos del estallido.

Jorge Lanata estalló de furia contra Adrián Suar y El Trece. El verborrágico conductor ha manifestado su molestia contra el canal en el que conduce PPT Box (Periodismo Para Todos). Su descargo fue en el marco del programa radial -"Lanata sin filtro"- que conduce en Radio Mitre, donde se mostró muy molesto y lanzó una tajante amenaza.

En una charla con su compañera de trabajo Marina Calabró, Lanata expuso su bronca contra La 1-5/18, telenovela de Suar y Pol-Ka que hace poco más de una semana ha sido lanzada en El Trece: "¿La Uno sigue sin tanda?". Y su colega le marcó: "No, no, tuvo tanda jueves y viernes".

Con un tono irónico, el periodista ultramacrista respondió: "Ah, bueno, menos mal, porque a mí ayer (NdeR: en PPT Box) me pusieron 14 minutos de tanda… ¿Y La Uno va sin tanda? Voy a laburar en Polka, voy a hacer una novela, en serio. Mi próximo programa es una novela, a ver si voy sin tanda…".

Jorge Lanata, periodista de Radio Mitre y El Trece.

Incluso, Calabró se mostró sorprendido por la decisión del canal de no poner publicidades en la nueva novela de Suar: "Haga, haga… tres días sin tanda, salvo el antecedente de Pamela David en América TV que hizo una semana completa sin tanda, la verdad es que no es usual".

Finalmente, Lanata le envió un picante mensaje a Adrián Suar y El Trece: "Bueno, o hago una novela o me caso con alguien, con un dueño de un canal... Alguna de las dos cosas voy a hacer". Y su compañera Calabró reaccionó: "Ahí está, hay que cortar por lo sano, Lanata. Es así. No lo quería sugestionar, voy a revisar los reglamentos del AFSCA, pero me parece que lo máximo con una hora de programa son trece minutos. ¿Seguro que catorce le pusieron?". Nuevamente molesto, el conductor expresó: "Sí, me pusieron catorce".

De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

De acuerdo a lo que anticipó Adrián Suar, la telenovela "1-5/18" es introducirse "en un ámbito en el que la televisión se metió poco, como por ejemplo en la villa 31 o la 1-11-14, que ahora tienen nombre propio. Yo quería meterme en esa historia para contar un culebrón, no hacer un documental o algo así".

Asimismo, el productor detalló: "En 'El Puntero' tenía algo de eso, pero tratamos de encontrar un equilibrio en los personajes para que se cuente la verdad, sin estigmatizar y con la libertad artística de poder contar historias, donde lo que pasa en la '1-5-18' es propio de lo que inventamos los autores conmigo". Y agregó: "Ahí pasa de todo, hay villanos, heroínas. Hay mujeres fotos. En mis programas, las mujeres casi siempre son fuertes".