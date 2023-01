Fuerte acusación de Julieta a Marcos en Gran Hermano: "Está grabado"

La concursante de Telefe contó que su compañero habría tenido una actitud extraña para con ella. Julieta deschavó a Marcos en una charla con Agustín en Gran Hermano.

Julieta Poggio soltó una fuerte acusación contra su compañero Marcos en medio de una charla con Agustín en Gran Hermano. La joven recordó una situación vivida con el salteño, quien reaccionó de manera divertida, aludiendo a que la declaraciones de la participante era mentira.

"Me pegó una trompada Agus, me tiró de la cama", soltó la bailarina en diálogo con Agustín, mientras Marcos se encontraba a su lado. "Mentira, le pasé los brillitos y ella por esquivar se tiró al piso", se defendió el joven. A pesar de la respuesta que Marcos le dio, Poggio redobló la apuesta y no le dio la razón.

"No, no fue así, por suerte está grabado", concluyó la concursante como cierre de lo que se entiende que fue una humorada por la liviandad con la que ella y Marcos lo charlaron.

El enojo de Julieta con Thiago de Gran Hermano

La concursante se mostró indignada cuando vio que le habían comido el brownie que le correspondía y, cuando Thiago asumió su responsabilidad ante lo ocurrido, Julieta se sacó y le recordó un evento del pasado que le había molestado. "¿Qué les pasa? ¿Quién se comió mi brownie? ¡Que ratas!", soltó la bailarina enojada. Y cuando el joven respondió, ella arremetió: "Esto no me lo voy a olvidar. El otro día te comiste mi chori y ahora el brownie!".

La dura historia de vida familiar del "Conejo" de Gran Hermano

La hermana del participante de Gran Hermano contó un suceso familiar que los marcó para siempre en diálogo con Ulises Jaitt en su ciclo radial. "Un hermano de mi mamá tuvo un accidente, lamentablemente falleció él con su hijo. Fue un golpe duro para todos", relató. Y agregó: "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria. Son dos laburantes", sobre las dificultades que atravesó su familia.

"Había que comer, era prioridad eso y no pagar la luz. La situación fue mejorando. Mis viejos siempre han laburado un montón, fue pasito a pasito, todos los días un poco más", concluyó Karen Quiroga.