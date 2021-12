Fuerte acusación contra Wanda Nara por una posible infidelidad: "Lo mira con codicia"

La celebridad de redes est{a en la mira de la prensa desde su llegada a Argentina.

El periodista Rodrigo Lussich compartió una lapidaria acusación a Wanda Nara, basada en una supuesta relación que la influencer tendria con su guardaespaldas. Según observó el conductor de televisión, la hermana mayor de Zaira Nara podría pagarle a Icardi con la misma moneda.

"Esta tarde hay un gran evento porque ella vino a hacer sus canjes, sus chivos, y todos los negocios que tiene gracias a todo esto que hizo con la separación, con los cuernos con la China; es su gracia", comenzó el periodista, en alusión a la estrategia marketinera de la celebridad de redes.

"Ella va a presentar su marca de cosméticos en un shopping, ¿y quién la va a pasar a buscar por la casa? ¡El guardaespaldas! El tal Agustín Longueira, que está fascinado con esta fama súbita. Él la va a llevar en andas", siguió Lussich. Por su parte, Adrián Pallares sumó: "¿Te das cuenta de que creamos un monstruo?. Ese día que la vimos agarrándola de la mano ahí y vos te encargaste de toda investigación casi policíaca de este señor".

Lussich continuó sobre su hipótesis y enunció: "Un monstruo más. Hice una investigación policíaca para saber que el hombre fue granadero a caballo, nació en San Pedro y está fascinado con Wanda. Wanda lo sigue en Instagram, y él gusta de ella. Lógico, es una hermosa mujer; y ella lo mira con codicia. Está durmiendo Mauro Icardi, allá en Europa. Está bien, mejor que duerma porque cuando estuvo despierto fue un desastre". "Lo que estamos contando es que está contento y lo sabemos de primera mano. Nos llamaron para decirnos ‘no puedo creer lo que están haciendo con Agustín. Está muy feliz", concluyó Pallares.

Inesperada revelación de Andrea Rincón sobre la influencia de Wanda Nara en su vida

"Yo estaba pasando un momento bastante difícil en un momento. Tenía otra realidad, que mucha gente tiene esa realidad. Cuando vi a Wanda que estaba bailando arriba de un escritorio, la gente que estaba trabajando ahí esa noche la arengaba. Y yo decía súper envidiosa '¿no tiene amigas esta chica?'", comenzó Rincón en No es tan Tarde y siguió: "Cuando se bajó del escritorio, se sube a un Mini Cooper y dice ‘ahora voy a mostrar mi casa'. Y muestra un tremendo piso en Puerto Madero. Yo volví a mi piecita de pensión de dos por dos. Me puse en bolas, me miré al espejo y dije: 'acá algo tiene que cambiar'".