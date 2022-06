Fue figura en Telefe, quiso triunfar en La Voz Argentina y lo echaron: "Que cante diferente"

Una figura de un programa de Telefe asistió a La Voz Argentina para cantar y fue rechazado por los miembros del jurado del programa. Cómo cantó y cuál es su historia personal.

Un participante de La Voz Argentina causó sorpresa entre los televidentes. En la transmisión del pasado domingo 12 de junio, un hombre que fue figura de una famosa novela de Telefe se subió al escenario para cantar y, sin embargo, fue echado por los miembros del jurado.

Se trata de Leonardo Centeno, que tuvo pasado como actor de Cebollitas, serie del canal de las tres pelotitas que resultó un éxito entre 1997 y 1998. El actor interpretó el papel de "Hipólito", un niño intelectual que fue protagonista de la telenovela infantil que contó con un total de 458 episodios.

Ante la mirada de Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, artistas que se desempeñan como jurados, Centeno cantó "Tears in Heaven", de Eric Clapton. De todas formas, ninguno de los tres jueces se dio vuelta del sillón para captar su talento, por lo que fue rechazado de la competencia.

"Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que nos hubiéramos dado vuelta. Es una canción muy fuerte... siento que el estilo en el que cantaste la canción no es un estilo que te pertenezca porque era como que la querías hacer con esos desgarros americanos", le indicó Ricardo Montaner, que fue el primero en hacerle una devolución. Y agregó: "Por mi lado, no siento que el equipo quiera tener a alguien que cante en el estilo de otra gente. Yo busco a alguien que cante diferente, totalmente distinto y sin adoptar personalidades, y que la tenga clara. No me di vuelta por eso".

Cebollitas, programa de Telefe que fue un éxito entre 1997 y 1998.

Finalmente, Ricky Montaner le dedicó unas palabras para justificar el motivo por el que no se dio vuelta del sillón: "Tienes un tono de voz bonito y ese color de voz me hace inclinarme, pero estoy tan amarrado a la versión original de la canción que cualquier otra versión tiene que volarme la cabeza a otro nivel. Se nota que el rock es lo que vives y lo que te gusta, se nota por cómo cantás y por tus influencias". "Que viva la música y nos vemos, hermano", culminó el artista ante Leonardo, que le agradeció por el comentario.

Cómo es la historia de Leonardo Centeno, exactor de Cebollitas que fue rechazado en La Voz Argentina

De acuerdo a lo que contó antes de competir en La Voz Argentina, Leonardo Centeno comenzó muy chico su carrera en la actuación: "Fue de una forma bastante casual. Mis viejos me mandaron a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad por un lado. Hay toda una historia ahí... somatizaba, me enfermaba y fui a un psicólogo". Y agregó: "Una cosa medio rebuscada... terminé estudiando teatro y, a raíz de eso, audiciono para un musical. Y ahí descubrí que podía cantar. Y para mí fue realmente como descubrir un tesoro".

Asimismo, el ex actor con pasado en Cebollitas explicó cómo se desenvuelve con la música a la hora de cantar: "Yo, con la música, soy más de sentir y de dejarme llevar por lo que me pasa que de pensar y de especular". "Me considero de ese estilo. Entonces dije: 'Voy a hacer lo mismo. Voy a sentir lo que pase en el momento, lo que me atraviese y lo que me genere. Y ahí vamos'", agregó.

Por otra parte, y consultado acerca de lo que debería recordar cada vez que se sube a un escenario, expresó: "Lo que me diría es: 'Acordate de la primera vez que cantaste en un escenario cuando tenías 10 años y de lo mágico que fue descubrir este tesoro que es la música". "Pensá todos los momentos hermosos que te hizo vivir la música en un escenario y caminá hacia ahí, hacia ese lugar", concluyó.