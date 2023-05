Fue figura de Telefe y América y relató el horror que atravesó: "Si no, me mataban"

La histórica figura reveló el peor momento de su vida, luego de trenzarse en vivo con la novia de Alfa de Gran Hermano.

Una figura de la televisión no aguantó más y descargó toda su bronca en vivo. Luego de pelearse a los gritos días atrás con Delfina Wagner, novia de "Alfa" de Gran Hermano y posible candidata en el armado de Javier Milei para las Elecciones 2023, la personalidad que lleva una larga carrera en los medios se mostró más calmada, pero contó el horror que debió atravesar.

Se trata de Luisa Albinoni, que actualmente forma parte de elenco estable de Desayuno Americano, programa que conduce Pamela David por America TV. Días atrás, la histórica comediante y vedette no toleró los dichos de Wagner sobre la represión de los piquetes y terminó desatando una discusión muy fuerte sobre la Dictadura y la connotación de terminos que recuerdan a la etapa más violenta y sangrienta de la Argentina.

Albinoni logró poner en su lugar a la joven libertaria con argumentos muy contundentes que la dejaron sin palabras. Al día siguiente, en el programa le recordaron las imágenes y Luisa abrió su corazón para contar parte del horror que vivió durante ese período. "Por lo que ella hablaba, me daba la impresión de que iba a ser tajante. 'Se terminó esto, vamos a reprimir...". A mí me retrotrae a lo que yo viví. Entiendo, soy un dinosaurio, pero escuchá un poco de historia, los que lo vivimos y los sufrimos", resaltó la actriz. Al tiempo que reveló: "Yo no pude terminar una carrera porque si no, me mataban en Derecho. Pasé un montón de cosas".

La exintegrante de Cortá por Lozano dio aún más detalle de el horror que atraveso siendo estudiante universitaria durante la etapa más oscura del país. "Yo he visto matar compañeros, mientras yo comía, delante mío, que iba de noche a la facultad ¡Es terrible! No puedo comer hamburguesas. Por no dejar el documento, estuve una semana orinando sangre de las patadas que me dieron entrando al aula magna", develó con el recuerdo aún vivo. Y sentenció: "Fue terrible, no quiero eso de nuevo".

La pelea de Luisa Albinoni y Delfina Wagner por la Dictadura

El pasado jueves por la mañana en Desayuno Americano, Luisa Albinoni y Delfina Wagner desataron una picante pelea. La panelista del ciclo fue contundente y canceló los intentos de la novia de "Alfa" de minimizar las atrocidades de la última dictadura cívico-militar.

“Un piquete se resuelve con represión, porque al delito se lo reprime cuando no está procurando la vía libre y el derecho al libre tránsito. Ahora, el problema de fondo es investigar quiénes están por voluntad propia y cuáles están por cobrar lo que las organizaciones sociales les asignan, como ya lo han confesado en este programa y en muchos otros”, apuntó Wagner durante una entrevista con el programa de América TV. De inmediato, Albinoni contrarrestró sus palabras y cuestionó: “De esa manera, tan tajante, cuando la gente está sufriendo, cuando hay niños, cuando la situación de los niños es súper delicada. Que hablamos de hambre, que se delinque por hambre, por droga y que son problemas mucho más graves. ¿Cuál es tu idea? ¿Hacer una grieta más profunda o crear otra nueva? Aclarámela porque me da mucho miedo lo que estás diciendo”.

Vehemente, Wagner duplicó la apuesta y fue contra la histórica vedette. “No sé de qué tiene miedo porque cuando la gente ve a un policía en la calle ve seguridad”, le respondió. Y, Luisa fue tajante: "Porque ya viví la dictadura, amor. Viví la represión, estás hablando de represión”. Sin embargo, la joven fue por más y disparó: “Yo le vengo a hablar de un cambio generacional, algo que los hijos y los nietos de los montoneros y de los guerrilleros no queremos saber más nada. No queremos tener más nada que ver con ustedes. Es una generación nueva que superó el pasado. Que no reivindica la dictadura, ni la desaparición de personas”.

“Tampoco nos vamos a olvidar de la otra cara. De los delitos que cometieron las organizaciones guerrilleras, de las cuales muchas están siendo reivindicadas por estos piqueteros. Con la cara de El Che Guevara, con los logos del ERP, con símbolos comunistas, que hablan de lo peor de los genocidios de la humanidad”, disparó Wagner, al tiempo que chicaneó a Albinoni: “No me vengas con ese cuento porque se dio ese cambio generacional que terminó con la grieta que la inventaron ustedes. Los únicos que insisten con eso es quienes siguen cobrando subsidios en base a la dictadura”.

Esas últimas frases hicieron enfurecer a Luisa, que devolvió el ataque con mucha altura. "Perdoname corazón, yo no inventé nada y me he roto el culo trabajando por este país y no te voy a permitir lo que estás diciendo. La nueva generación todavía tiene que demostrar que sirve. No me faltes el respeto, carajo. Ya vimos muchas cosas, nosotros los viejos también estamos podridos de las cosas de antes, ya vimos este cuento de la buena pipa 250 mil veces", la fulminó.