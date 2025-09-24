Flor Peña habló sobre Alberto Fernández.

Flor Peña le brindó una nota a Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase para el programa Pase lo que pase (Radio con vos), en la cual habló principalmente de la situación el país, teniendo en cuenta la marcada postura política que tiene la actriz, diametralmente opuesta a la del presidente Javier Milei.

"Hoy hay un ultra capitalismo que se puso de moda", planteó quien personificara a Moni Argentino en Casados con Hijos, señalando que "en otras épocas de la Argentina, nadie se hubiera animado a meterse con el Garrahan, hubiera sido un suicidio político". "La derecha se puso bastante adelante y nos vamos dando cuenta que siempre van en contra de las personas", sumó, agregando que "a grita existe en todas partes del mundo, no pasa solamente en Argentina".

¿Qué dijo Flor Peña sobre Alberto Fernández?

Seguido a ello, Flor Peña evocó a la figura de Alberto Fernández, jefe de estado entre los años 2019 y 2023 por el Frente de Todos con el que tuvo una relación muy cercana. "Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora", disparó la mujer de la televisión, haciendo alusión a la situación que hoy atraviesan los jubilados.

"Por más que me digan que fue un ‘desastre y lo que dejaron’, ese cuento se termina con la asunción de Néstor Kirchner, cuando había un desastre mayor. Yo ahí estaba por perder mi casa, porque los créditos se habían dolarizado, y Néstor hizo cosas que nunca se imaginó. Nunca fue contra el pueblo, y estábamos en un momento muy precario", prosiguió.

"Eso tiene que ver con las decisiones políticas. Nunca creo en lo que ‘te dejó el otro’; si decidiste ser gobernante, te tenés que ocupar. Mi mamá es jubilada con diabetes, no tiene medicamentos y la está pasando mal. Mi depiladora de toda la vida tiene a su hija que es discapacitada, con traqueotomía. Está muy límite, la obra social le está quitando todo, es una cuestión de vida o muerte. Hay un montón de gente que la está pasando muy mal, incluida mi mamá. Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar", completó.