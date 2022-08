Flor Peña se quebró en vivo y explotó: "Me quisieron hacer daño"

La conductora de televisión habló sobre la censura que recibió en su cuenta de Instagram y habló de su lucha por reivindicar la sexualidad de las mujeres. Flor Peña se puso a llorar en el noticiero de América TV.

Flor Peña no pudo contener las lágrimas al referirse a su angustia por la censura que recibió en su cuenta de Instagram por postear imágenes en ropa interior o en bikini. La actriz se quejó de la doble moral de la red social y se refirió a su lucha por visibilizar a las mujeres empoderadas.

"Es como injusto la situación de decir '¿De qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo?' Si mi intención siempre es inspirar", comenzó su descargo la intérprete de Moni Argento en Casados con Hijos. Y sumó: "Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuertes pero la verdad es que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen 'Si te pasa a vos, cómo no me va a pasar a mí'".

Flor Peña ya esta quebrada en lágrimas a esa altura de su descargo, en diálogo con el noticiero del mediodía de América TV. "Distinto sería si yo fuera una mina que dice cosas horribles en las redes y le mete mierda a la gente en la cabeza, pero nada de eso sucede: soy una mina que siempre intenta llevar alegría e inspiración. Podés no tomarla y sentir que no tengo nada para darte", continuó la conductora de LPA.

"Hace mucho tiempo dejé de intentar ser unánime. Es algo que aprendí: no quiero agradarle a todo el mundo, no quiero que todo el mundo me quiera. Lo que quiero es que me dejen ser. Me peleo mucho contra eso, es como si tuviera que dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy lo que soy", sostuvo Peña.

Flor Peña habló sobre el video íntimo que se filtró

La celebridad recordó la viralización de un video privado que involucraba a ella y a su exesposo en 2011 y soltó: "Para mí fue muy fuerte y esa también fue una operación. No fue una simple filtración; lo dividieron en tres partes. Me quisieron hacer daño. Obviamente yo siempre me vuelvo a parar sobre mis pies y a sentir empoderada. Pero siento que intentan ir a lugar que no me merezco". "Y no me quiero poner en víctima porque soy de las que creen que la respuesta está adentro", concluyó su compungido descargo la estrella de teatro y televisión.