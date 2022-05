Flor de la V sorprendió al hablar de su deseo de ser mamá otra vez: "Como Cormillot""

La comediante se expresó sobre el motivo por el que estaría dispuesta a convertirse en mamá una vez más, casi once años después del nacimiento de sus hijos Paul e Isabella. Flor de la V dialogó con Flor Peña sobre las complicaciones de la maternidad.

Flor de la V se expresó sobre la maternidad en su vida y dio a conocer el motivo por el que le vino un deseo de ser mamá nuevamente en el último tiempo. La conductora de televisión dio a conocer cómo afectó a la crianza de sus hijos el hecho de que sean mellizos y de qué etapas siente que se perdió.

"Yo tuve mellizos y siempre tuve que dividir el cariño y no pude disfrutar el bebé al 100%. Últimamente me vino como la necesidad de la maternidad", comenzó su descargo la capocómica en diálogo con Flor Peña en su nueva apuesta como conductora, LPA. Y agregó: "Será que me estoy anticipando a que mis hijos ya no me dan bola porque tienen 10 años para 11".

Peña apeló al humor y aconsejó a su colega que vaya a terapia desde ahora para tratar el nido vacío. Firme en su postura, De la V continuó en alusión a sus ansias por ser mamá de nuevo y agregó que su esposo, Pablo Goycochea, le dijo que no descarta esa posibilidad pero que siente que ahora no es el momento. "Pero, ¿cuánto voy a esperar? Voy a ser como Cormillot", soltó a modo de humorada.

El emotivo descargo de Flor de la V por los 10 años de la Ley de Identidad de Género

"La identidad es un fenómeno mucho más profundo que un nombre lindo o feo. Durante muchos años, llevé un nombre en mi DNI que no me representaba. Crecer como ciudadana sin acceso a derechos, te hacía creer que no eras merecedora de nada", expresó Flor de la V en una nota para Página 12, en la que se explayó sobre la ampliación de derechos para la comunidad trans que significó la sanción de la Ley de Identidad de Identidad de Género en 2012, con el impulso dado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La artista dejó en claro que nunca se había imaginado como una posibilidad el hecho de cambiar su nombre y género en su DNI. "Convertirme en una actriz popular me dio ciertos privilegios, uno de ellos era el no necesitar mostrar mi DNI para validar que era yo, para todxs, yo era Florencia De La V. Igualmente, no podía escapar a la incomodidad de llevar un nombre que no me representaba", agregó la conductora de Intrusos. Y cerró: "La falta de derechos me recordaba que seguía siendo una ciudadana de segunda".