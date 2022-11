Flor de la V se va de Intrusos y América TV ya tiene su reemplazo

La conductora se alejará del ciclo de espectáculos y el canal anunció quién tomará su lugar. Por qué se va y de quién se trata.

Son épocas de cambios para América TV. Frente a la temporada de verano que se avecina, el canal enfrentará varias modificaciones en su grilla y uno de los programas afectados es Intrusos, quien ya anunció que Flor de la V se aleja del ciclo y dio a conocer quién la reemplazará. Además, también habrá cambios en su panel.

Fue Ángel De Brito quien dio a conocer la noticia a través de su sección de preguntas en Instagram llamado "Ángel responde". Allí el periodista y conductor de LAM, explicó cómo será la dinámica de Intrusos cuándo Flor de la V se despida del ciclo para tomarse dos semanas de vacaciones. Y aunque si bien todavía no se definió la fecha exacta de este cambio, ya está todo preparado.

"Sí, sigue Intrusos. Florencia se toma dos semanas de vacaciones y la reemplazan Marcela Tauro una y otra Marcelo Polino", reveló el periodista de espectáculos en sus historias de Instagram.

Asimismo, De Brito también contó que el panel del histórico ciclo de América TV sufrirá algunas modificaciones durante el verano. "Se suman Laura Ubfal, Guido Záffora, Pampito, y Martín Salwe en móviles desde Mar del Plata", reveló el conductor sobre el nuevo equipo que conformará al ciclo de espectáculos y entrevistas.

Cambios en Intrusos.

Marcela Tauro deschavó a América TV: "Me duele y me molesta"

Marcela Tauro hizo un fuerte descargo y apuntó contra América TV y sus internas con otras señales. Indignada por las limitaciones laborales a las que tuvo que enfrentarse recientemente, la periodista reveló que es una situación que "le duele mucho".

En una reciente entrevista que brindó con el ciclo radial Por Si las Moscas, emitido por La Once Diez, Tauro reveló por qué no pudo volver a formar parte de el debate de Gran Hermano, un proyecto que la entusiasmaba muchísimo. "Fui convocada para el panel de Gran Hermano pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más", confesó.

"Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso", confesó la panelista de Intrusos. Además, añadió: "Disfruté mucho el programa y dije bueno, quiero que se luzcan todos, el cierre es buenísimo. Me parece que ninguno quiere competir con otro".

"Entendimos que todos se pueden lucir desde su lugar, que se luzca ella que es la conductora, podemos estar un día más efusivos que otros, eso sí", finalizó la periodista luego de contar que, a pesar de este mal momento, se encuentra en un gran año laboral.