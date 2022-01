Flor de la V podría abandonar Intrusos: "Vemos el día a día"

En una reciente entrevista, la famosa conductora habló sobre su futuro frente al famoso ciclo de espectáculos de América TV.

A fines de enero y luego de varios rumores de que el ciclo iba a prescindir de la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Intrusos dio la bienvenida a una nueva etapa dentro de sus 20 años en pantalla: Flor de la V se estrenó como conductora del ciclo. Sin embargo, parece que esta situación tiene los días contados.

En una reciente entrevista con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, Flor de la V habló de esta nueva etapa que inició en su carrera laboral y cómo encara los nuevos desafíos que se le imponen para este 2022. "Creo que era mi camino y mi destino", aseguró la artista luego de asegurar que había recorrido un amplio camino antes de llegar a donde se encontraba hoy en día a nivel profesional.

Sin embargo, pese a que está muy contenta con la convocatoria del canal, por el que también conduce un ciclo nocturno, parece que le queda muy poco tiempo frente a este ciclo. "Me lo propusieron solo por febrero y yo cuando encaro un proyecto lo hago al 100%, a morir", expresó la actriz, de esta manera dejó en claro que su puesto no sería definitivo sino que se trataría de un contrato provisorio hasta encontrar al conductor que tome el lugar definitivo que dejaron ambos periodistas.

En este marco, la conductora fue consultada sobre las charlas que podría haber tenido con los productores de América con respecto a su continuidad en el programa, pero Florencia decidió contestar de forma muy sincera. "No, la verdad que no hablamos de nada. La verdad que vamos en el día a día. También tengo mi programa (La noche de la V) todos los fines de semana. Pero bueno, estoy contenta porque vos sabés lo que significa en el mundo del espectáculo tener trabajo hoy. Hay que valorarlo", sentenció Flor sobre su futuro en el ciclo de espectáculos que lleva más de 20 años en pantalla.

El debut de Flor de la V: lágrimas y grandes visitas

El pasado lunes 24 de enero, Flor debutó en la conducción de Intrusos con gran emoción. Lo cierto es que la actriz quiso destacar la importancia para ella de ocupar ese puesto en la televisión abierta luego de trabajar tanto para destacar dentro del medio.

"Ay Dios mío no estaba preparada... me emociona haber transitado el espectáculo en un momento tan complicado para nosotras. Miro para atrás y me emociona haber abierto tantas puertas", comentó la artista luego de ver un homenaje a su carrera realizado por la producción.

Luego de esto, la conductora le dio la bienvenida a sus dos hijos, Paul e Isabella, quienes habían asistido con gran amor al canal para acompañar a su mamá en este momento tan importante en su carrera.