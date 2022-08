Flor de la V explotó contra la producción de PH Podemos Hablar: "Digan la verdad"

Flor de la V no dudó en apuntar furiosa contra Andy Kusnetzoff y la producción de PH Podemos Hablar.

Flor de la V explotó de bronca con la producción de PH Podemos Hablar por una inesperada situación que se dio en vivo en Intrusos. "¡Digan la verdad!", disparó muy enojada la conductora contra el ciclo que presenta los sábados Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe.

Wanda Nara volvió a ser una de las celebridades más mencionadas en los portales y programas de espectáculos tanto por su posible divorcio de Mauro Icardi como por el escándalo que se suscitó por las denuncias de una exempleada que la acusó de dejarla abandonada en Italia. Ante la imposibilidad de que ella esté presente, en PH Podemos Hablar decidieron invitar a Kennys Palacios, su estilista y amigo íntimo, para que dé su punto de vista sobre todo lo que rodea a la empresaria.

Lo que no se esperaba Palacios era quedar en el medio de una polémica entre Intrusos y el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. Es que el cronista del programa de América TV lo esperó afuera de los estudios de Kuarzo para charlar con él y en medio del diálogo, el estilista tuvo que irse porque lo llamaban para grabar desde la producción de PH Podemos Hablar, lo que hizo estallar de bronca a Flor de la V.

"Unos amigos, los de Kuarzo, dejen comer. Estamos trabajando, muchachos… Se lo digo a los productores. ¡No puede ser! Estamos en medio de una nota, una entrevista... Un poco de solidaridad con los colegas", se quejó la conductora. Entonces el cronista Fernando Guatti explicó que Palacios era el único invitado que faltaba y no querían seguir demorando la grabación.

Pero Flor de la V dudó de la veracidad del reclamo de sus colegas: "¡Que le mientan a otro! Lo que no quieren que declaren a otro antes de que salga en PH". "Lo que pasa es que ahí 'no hacen espectáculos', ojo... Ellos están allá arriba... ¿Para qué van a llevar a Kenny Palacios? Por favor… ¡digan la verdad! Acá tenemos que comer todos, tenemos un cronista y estamos trabajando", cerró furiosa la conductora de Intrusos.

Flor de la V destrozó a Wanda Nara

"Soy ignorante, no voy a dormir", disparó irónica Flor de la V una vez que escuchó que Wanda Nara la trató de ignorante. En ese sentido, agregó: "Escuchá, está apartado del equipo principal... Yo creo que igual para mí está pésimo esto, qué querés que te diga, a mí no me haría sentir bien, yo creo que él tampoco".

"Yo sé que tiene la posibilidad de elegir y que tiene los millones, pero deportivamente, mirá que yo no sé, soy ignorante en el fútbol, sí, soy bastante ignorante, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando con un equipo menor que el de Messi", cerró su descargo la conductora de Intrusos, sumamente picante. Lo cierto es que Icardi analiza distintas ofertas, entre las que se encuentra la del Monza, recién ascendido a la Serie A italiana y propiedad de Silvio Berlusconi.