Flavio Mendoza habló del covid de Carmen Barbieri y se fue al pasto: "No sabía"

El bailarín le respondió a la capocómica, quien recordó sus declaraciones cuando dio positivo de coronavirus.

Flavio Mendoza dio la cara y habló sobre las declaraciones que enunció sobre Carmen Barbieri, cuando la capocómica estaba un grave cuadro de Covid. El bailarín y director teatral explicó su versión de los hechos y dio a conocer por qué en aquel moemnto minimizó la complejidad del estado de salud de su colega.

"Hablé con Carmen, está bien... viste que ella es hipocondríaca, cualquier cosita piensa que tiene todo", había pronunciado el bailarín cuando Carmen Barbieri fue aislada por coronavirus. Recientemente, en medio de una respuesta a Florencia de la V, con quien también está peleada, la madre de Federico Bal recordó con bronca los dichos de Mendoza, quien habló al respecto en el ciclo de televisión, A la Tarde.

"¿Se acuerdan cuando Flavio Mendoza decía que yo era una mentirosa e hipocondríaca, mientras me estaba muriendo en el sanatorio?", lanzó la actriz. Por su parte, Mendoza respondió: "Ella sabe muy bien que yo en ese momento no sabía que ella estaba internada. A mí mi productor no me lo había dicho para no preocuparme, porque en aquel momento había una alerta de bomba en el teatro. Nadie que trabaja conmigo puede decir que yo no lo cuido, no lo protejo, lo mimo y que no soy un gran compañero".

La pelea de Carmen Barbieri y Flor de la V

Florencia de la V dio información sobre la salida de Carmen Barbieri de la obra de su hijo, Federico Bal, y enunció: "Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico".

Esas declaraciones molestaron a la vedette, quien afirmó que de la V no tenía buenas fuentes: "Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”, dijo y luego despejó las dudas acerca de una pelea con su hijo: “Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra".

"Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega", cerró la diva.