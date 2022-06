Fin del misterio: Lali Espósito reveló cómo se toman los Montaner que les digan "secta"

Lali Espósito dejó en claro qué piensa y qué dicen los Montaner sobre el rumor popular de que son una "secta".

Lali Espósito habló con un móvil de LAM y dejó en claro qué opina y qué dice la familia Montaner respecto a la creencia popular de que son una "secta". "Ya es un chiste popular", aseguró la cantante, bastante molesta con este tema. Cabe recordar que los Montaner y Lali fueron compañeros de jurado en la primera temporada de La Voz Argentina y también lo son en la actual edición del certamen musical de Telefe.

Hace algunos días, la polémica volvió a envolver a la familia Montaner luego de que Ricky filmara a Stefi Roitman mientras oraba en la ducha, sin que la modelo lo supiera. Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios negativos contra el cantante y su familia, tal como ocurrió cuando se viralizó que Evaluna comió la placenta de Índigo tras el parto, algo que reveló el propio Camilo, padre de la criatura. Cada vez que alguna polémica envuelve a los Montaner, se vuelve a instalar en las redes la idea de que son una "secta".

La familia de tres de los cinco jurados de La Voz Argentina no suele hablar al respecto, pero quien sí lo hizo fue Lali Espósito otra de las figuras del exitoso certamen musical de Telefe. Consultada por un cronista de LAM que quiso saber si la familia Montaner ya la había unido a su secta, la actriz fue tajante: "Los Montaner son increíbles. Yo sé que lo de la secta ya es un chiste popular pero por favor borremos eso de las carreras de alguien como Ricardo y de lo grosos que son mis queridos Mau y Ricky".

"A mí me importa un carajo lo que digan, imaginate", agregó la actriz y cantante. En ese sentido, también aprovechó para dejar en claro qué piensan los Montaner de este tema: "Ellos se cagan de risa y tienen mucho humor. No les importa". De todos modos, Lali reconoció que no se trata de algo lindo que se siga hablando al respecto. "En algún punto es medio horrible que se diga eso de una familia tan querida y tan amorosa", cerró la cantante.

Lali se enojó con LAM y abandonó un móvil

Ante la confirmación del flamante romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en LAM quisieron saber cuál era la opinión de Lali sobre esta unión sentimental. Lejos de contestar la pregunta, Espósito optó por marcharse del móvil.

"¿Qué te parece la pareja de Tini con De Paul?", consultó el notero, a lo que Lali Espósito respondió: "¿Cómo? ¿Cómo me vas a preguntar por la vida de los demás? Pero vos sos un loco". Acto seguido, la cantante abandonó la nota y dejó en evidencia su incomodidad al ser consultada por relaciones ajenas.