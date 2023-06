Filtraron cómo fueron los últimos días de Silvina Luna: "Quería estar sola"

Una allegada a la modelo contó cómo fueron los últimos días de la joven en su internación. Silvina Luna está internada en cuidados intensivos con asistencia respiratoria.

Silvina Luna se encuentra internada en cuidados intensivos y con asistencia respiratoria debido a una bacteria en sus pulmones que ingresó a su organismo en los últimos días. La panelista de TV Silvia Freire acompañó a la modelo en su internación cuando estaba en una sala común y dio a conocer detalles sobre cómo se encontraba la joven en esa situación.

La miembro del ciclo El show del Problema de El Nueve tiene a su esposo internado en el Hospital Italiano, institución donde se encuentra hospitalizada Luna, por lo que pudo acompañar a la modelo en su internación. "Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", comenzó su descargo Freire en diálogo con Pamela David en su ciclo de América TV.

"A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera. Ella (Silvina) está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada. Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual", agregó Silvia Freire. Luna se somete a diálisis varias veces por semana desde hace tiempo debido a las afecciones renales que le provocó la intervención quirúrgica que le hizo Aníbal Lotocki.

Los famosos que apoyaron a Silvina Luna en las redes sociales

La modelo que está internada desde el 14 de junio recibió un sinfín de mensajes de amor por parte de colegas en las redes sociales. "Es terrible lo de Silvina Luna y es terrible que este tipo que le arruinó la vida este libre y ejerciendo", pronunció Jimena Barón. Mientras que José María Muscari escribió: "Toda la fuerza para vos amiga. Sos buena mina y pura luz. Pronto todo será un mal recuerdo, la buena vibra llega. Decretada la mejora y la sanación".