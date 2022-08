Filtran en vivo un chat de Antonio Laje donde destrozó a América TV: "Este canal está hundido"

Mientras se desarrollaba Buenos Días América, se les escapó un chat del conductor en el cual defenstró al canal de Daniel Vila.

Antonio Laje se vio involucrado en un escándalo en las últimas horas por lo sucedido en medio de su programa Buenos Días América. Mientras se llevaba adelante una entrevista, filtraron un chat donde el periodista arremetió con todo contra América TV, la señal televisiva en la cual trabaja.

Las semanas de Daniel Vila y América TV son las más difíciles por un ajuste en la programación y lo más significativo, que fue la renuncia de Viviana Canosa a A24. Lo ocurrido en la edición del lunes 15 de agosto reflejó un revés más y tiene como protagonista a Antonio Laje.

En ese momento, en Buenos Días América estaban en plena entrevista con un policía en el marco del caso del maquinista que atropelló a un niño y lo lincharon. En la pantalla figuraba la imagen del integrante del cuerpo policial pero de repente, apareció un chat de WhatsApp con la cara del conductor.

"Y sí. Lo va a liquidar. No sé qué programas estarán...", subraya el mensaje del periodista, que se presume que es hacia uno de sus productores. No finalizó todo ahí, dado que hay otro aún más comprometedor y apuntó con todo hacia la señal donde se encuentra trabajando: "Igual este canal ya está hundido".

El último mensaje no estaba ligado a América TV pero reflejó una pelea con su productor, ya que le advirtió: "Si vos no sabes explicarte a donde ir no me grites y no me vuelvas a gritar nunca más". La escandalosa situación se volvió viral a través de las redes sociales y fue replicada en distintos programas de televisión.

Entre ellos, Jorge Rial en Argenzuela por C5N realizó un informe al respecto. "¡Lo pusieron al aire! Si esto no es un quilombo díganme donde está el cabaret ¡Ponen el chat al aire! Yo no sé si hay descuido, si está todo podrido, si alguien mandó en cana a otro", lanzó enérgico.

Por el momento, ninguna autoridad de América TV ni Antonio Laje salieron a brindar declaraciones o aclaraciones sobre este tema que sorprendió a todos. "La última vez que hubo un quilombo así en América donde algo salió que no tenía que salir fue cuando estaban probando una máquina nueva de videograph y pusieron para joder 'se murió el Papa'", añadió Rial.

Julieta Prandi con un pie fuera de América TV: ya se conocieron los posibles reemplazos

A poco más de un año de haber debutado en la pantalla de América TV con la conducción de Es Por Ahí, Julieta Prandi podría despedirse del programa. En medio de los intensos rumores de mala relación entre ella y su compañero, "El Tucu" López, trascendió que el canal tendría planes de desvincularla del ciclo.

Según informaron Mariana Brey y Jorge Rial en Argenzuela, ciclo que se emite por C5N, las intenciones de América serían finalizar el contrato con Prandi y poner a otra conductora en su lugar. Incluso, la panelista y el periodista dieron los nombres que habrían considerado desde la producción del ciclo de entretenimiento.

"Programa que está en la mira y ya tienen no sé si para cambiarlo, sacarlo o para cambiar de conductora. Encima los conductores se llevan mal: Es por ahí", empezó el informativo Jorge Rial. Luego, añadió: "Todo el mundo dice que se llevan mal los dos: Julieta Prandi y 'El Tucu' López. No tienen rating entonces se está pensando en cambiar de conductora".

En ese sentido, Rial confirmó que todavía no hay nada confirmado por parte del canal, pero que las opciones son o cambiar de conductora o estrenar un nuevo ciclo. "El nombre que está dando vueltas es Zaira Nara para llevarla a conducir Es Por Ahí u otro programa nuevo", sentenció en conductor de Argenzuela.