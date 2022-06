Fátima Florez mandó al frente a su marido y dejó muda a Flor Peña: "No lo charlamos"

Fátima Florez y una confesión íntima que dejó sin palabras a Flor Peña. La humorista habló de su pareja, Norberto.

Fátima Florez está en pareja con Norberto hace muchísimos años. Prácticamente son un matrimonio sin papeles, y es por eso que en el inconsciente colectivo ya se adoptó a este hombre como el marido de la humorista. Justamente, ella fue quien lanzó una revelación íntima que dejó sin palabras a Flor Peña en América.

Hablando sobre las parejas abiertas, Flor Peña le consultó a Fátima Florez: "¿Abrirías tu pareja con Norberto?”. La respuesta sorprendió a la conductora, puesto que las posturas de su entrevistada y el marido parecen ser totalmente opuestas: "No lo charlamos, porque sé que a él no le gustaría. Bah… no le gustaría depende con quién. Él creo que sí abriría, con otra mujer, obvio, en mi caso sería indiferente”.

“Pero pará, no lo hice, es viernes a la noche y hay que tirar picante. Pero voy a seguir los consejos de Flor, hay que escuchar experiencias. Obviamente que el amor y la intimidad cada uno la vive como elije vivirla y que no hay reglas, pero la verdad es que yo soy de las que creen que la vida no es tan larga y hay que pasarla bien. Así que yo lo recomiendo”, cerró Fátima Florez, haciendo alusión a la libertad de las personas al momento de elegir qué tipo de relaciones optan por llevar adelante.

Fátima Florez, descolocada por un comentario de su marido en vivo

Fátima Florez fue invitada al programa Flor de Equipo, en Telefe, y también fue sorprendida por su pareja, Norberto, al ser conectado vía telefónica. El hombre lanzó un comentario inesperado que descolocó a la humorista, quien le reclamó: "¿Cómo?".

La charla entre Fátima Florez y su pareja comenzó gracias a la pregunta de Denise Dumas (conductora reemplazante de Florencia Peña). "¿Están casados legalmente?", consultó, a lo que la humorista respondió: "Yo digo 'mi marido de costumbre, porque son muchos años, pero no estamos casados. No hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento…".

"Norberto, ¿vos no te casarías?", arremetió Denise Dumas. Sorpresivamente, la pareja de Fátima Florez no respondió lo que su compañera de vida esperaba: "Todos nos dicen que si ponés la firma, te separás… Yo estuve casado con una excelente mujer y tengo un hijo de esa relación. Ahora estoy con Fátima. Si ella quiere casarse, yo no tengo ni un problema".