Fantino filtró una charla con Guillermo Moreno tras la proscripción: "Lo llamé"

Fantino reveló que mantuvo una charla con Moreno tras su proscripción.

La Corte Suprema ratificó, en un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, las dos condenas contra Guillermo Moreno que lo han llevado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto con motivos del "caso Papel Prensa" (cuando irrumpió en una asamblea de accionistas de Papel Prensa con guantes de boxeo y un casco de sparring) y la del cotillón "anti-Clarín" que la justicia entendió que fue adquirido con fondos públicos.

Fueron varias las personalidades que mostraron su disconformidad con la decisión tomada. Juan Grabois, por ejemplo, tuiteó: "La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política, la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas: una Corte Suprema que baila al ritmo del poder y que protegió a Fred Machado durante tres años".

Guillermo Moreno fue inhabilitado por la Justicia a ejercer cargos públicos.

Quien también se pronunció al respecto fue Alejandro Fantino, que en su programa en Neura señaló la capacidad del ex Secretario de Comercio Exterior y de Comunicación durante el kirchnerismo. "Un montón de cosas que él dijo se empezaron a cumplir. Se postuló y trabajó en política. Y el tipo dice lo que siente y lo que piensa", apuntó.

¿Qué más dijo Fantino sobre Guillermo Moreno?

"Parte de la prensa aún lo sigue castigando a Moreno por algunas cosas que aún se recuerda, si googleás los guantes y etcétera, se metió con el poder fáctico real de Argentina y eso te cuesta", aseveró tajante el periodista, aunque también opinó que "ya algunos lo empiezan a olvidar".

"El tipo lo que fue diciendo, se fue cumpliendo. Manejó la botonera del Estado, estuvo allí y tuvo poder. Y además es un hombre que entiende de política", expresó. Luego, contó que tuvo una comunicación telefónica con él luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema: "Lo llamé, porque me salió del alma, para decirle 'Guillermo, te felicito porque estás muy lúcido contando, explicando'. Creo que hace falta gente que nos explique o por lo menos nos de su punto de vista sin mucho tapujo, como él".