Fabián Cubero publicó una foto y se pudrió todo en MasterChef: piden la expulsión de Mica Viciconte

El exjugador de fútbol publicó una foto en su Instagram que dejó a Mica Viciconte al borde de quedar afuera.

Sobre la recta final de MasterChef Celebrity se desató una polémica. Fabián Cubero y Rocío Marengo publicaron llamativas fotografías que generaron confusión entre los seguidores del ciclo, que ahora piden la expulsión de Mica Viciconte.

Denise Dumas, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Malena Guinzburg y Vicky Juariu Braier continúan compitiendo y cocinando por un lugar en la final de la tercera edición de Masterchef Celebrity. A muy poco de saber quiénes serán los finalistas del ciclo conducido por Santiago Del Moro, la producción tiene algunos capítulos adelantados y una foto que se filtró desde el entorno de uno de los concursantes, develaría quién es una de las posibles ganadoras.

Fabián Cubero compartió una imagen en sus historias en la que se lo ve en el estudio del reality con Donato de Santis y con Mica Viciconte, con la particularidad de que la ex Combate que en mayo se convertirá en mamá de Luca, luce la chaqueta blanca de cocinera, la que la producción reparte a los finalistas.

La publicación de Fabián Cubero que tuvo que borrar de sus redes.

De esta manera sin querer el ex futbolista dejó entrever que su pareja será una de las últimas en despedirse del concurso, o por qué no, la ganadora. No dejó indicios de quién será la persona que la acompañe.

Como se hizo en las ediciones que dieron como ganadores a Claudia Villafañe quien compitió con Analía Franchín y la que coronó a Gastón Dalmau tras cocinar contra Georgina Barbarossa, la final ya se grabó, pero no se sabe el nombre del ganador, ya que el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular grabó los dos veredictos posibles pero recién se conocerá el verdadero en el vivo.

Rocío Marengo también se sumó a los comentarios sobre Mica Viciconte

Rocío Marengo también hizo un spoiler de quién será el ganador de esta tercera temporada. Al darse cuenta de la enorme repercusión que generó, eliminó la publicación pero ya era demasiado tarde: todos los fanáticos del programa llegaron a verla y la compartieron en sus redes. Más tarde, se filtró un audio suyo que empeoró todavía más las cosas.

En sus historias de Instagram, Marengo publicó una foto de Viciconte y le dedicó unas palabras de aliento. “¡¡¡Felicitaciones Mica Viciconte!!! ¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora… gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #MicaCampeona #MicaEnLaFinal”, escribió la modelo. Mientras algunos seguidores de MasterChef lo interpretaron como que simplemente la estaba felicitando por su trabajo, la gran mayoría lo entendió como una pista muy clara de que será ella quién ganará el certamen.