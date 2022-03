Explotó la interna con una participante del Hotel de los Famosos: "Es la mas odiada"

Uno de los miembros del ciclo en El Trece dio a conocer algunas internas que se dieron en las grabaciones. El Hotel de los Famosos es la nueva apuesta del canal para hacer frente a Telefe en el prime time.

El hotelero Gabriel Oliveri reveló detalles inusitados sobre algunas internas de El Hotel de los Famosos y dio a conocer quién es la participante que más conflictos tendría en su convivencia con sus compañeros. El director de marketing del Four Seasons será el gerente general en el alojamiento donde las diferentes personalidades del medio deberán convivir durante algunos días.

"Hay gente que no le habla. Hay problemas ahí", soltó Oliveri sobre la persona a quien la mayoría de los participantes del reality show no le tendrían simpatía, en diálogo con Socios del Espectáculo. "La más odiada es Kate Rodríguez. ¿Por qué? Tienen que mirarlo", enunció así reveló de quién se trataba la noticia que estaba dando.

Kate Rodríguez comenzó a tener popularidad por su participación en el programa Bienvenidos a Bordo y tiene casi 900 mil seguidores en su cuenta de Instagram. "Nosotros pensábamos que Kate Rodríguez era la más caliente", agregó Rodrigo Lussich, sobre su percepción ante el desempeño de la influencer en el reality de El Trece.

El conductor de TV explicó cómo será la dinámica del programa que presenta el canal del Grupo Clarín y contó que la mitad de los famosos van a ser huéspedes, y la otra mitad van a tener que atenderlos. "Serán el staff que el hotel no tiene. Tendrán misiones como limpiar los pisos, hacer las camas, el desayuno", soltó. Y, por su parte, Oliveri sumó un interesante dato: "Lo divertido es que todos van a ser huéspedes y empleados. Entonces, van a tener la oportunidad de vengarse".

Gabriel Oliveri reveló cómo ve a Pampita en su rol en El Hotel de los Famosos

"Ella está como siempre con una sonrisa, pero es bravísima e irónica. Yo le conté que tenía un problema con alguien y ella indignadísima me decía 'vos los tenés que hacer trabajar igual'", enunció la celebridad, sobre cómo percibe a su amiga en el nuevo proyecto laboral que lo une. Y sumó: "Esto es una infidencia total, pero me contó que en el Bailando le molestaba muchísimo la gente que no ensayaba", en alusión a cuánto le molestaría a Pampita que algunos famosos no trabajen.

Además, Gabriel dio a conocer que tiene una difícil relación con Alex Caniggia, quien tiene algunas actitudes un tanto rebeldes: "Es caprichoso. no le cae bien alguien y no me quiere hacer la cama. Pero yo lo obligo, lo quiero mucho, pero peleamos mucho".