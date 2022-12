Explosivo dato sobre una infidelidad de Juliana a Maxi de Gran Hermano: "Estuvo con otro"

La concursante de Gran Hermano que fue echada del reality por hablar de más habría engañado a su novio. Ángel de Brito reveló que Juliana estuvo con otra persona fuera de la casa.

Ángel de Brito dio a conocer que Juliana de Gran Hermano habría engañado a Maxi, su novio al que conoció dentro de la casa de Telefe. El periodista cuestionó la participación del cordobés en el reality y lanzó un dato que hará preocupar a Maxi cuando salga del encierro impuesto por el juego.

"¿Se va Maxi? La verdad que no aporta nada. El sale por la novia, y ella estuvo con otro mientras estuvo afuera. ¿Eso no se lo dijo?", soltó sin ningún tipo de tapujo Ángel de Brito, fiel a su estilo ácido, en pleno vivo de LAM.

Nazarena Vélez se desempeña como panelista del ciclo de Ángel de Brito desde su pase de El Trece a América TV y ya obtuvo la cancha que necesitan los periodistas de espectáculos para dar información al aire sobre personajes de la farándula, ya que ella siempre había estado del otro lado. De ese modo, la productora teatral soltó: "A mí me mandaron fotos con una chica, ella en un boliche dándose un pico con una chica. Hay que ver si es actual".

Quién es la angelita que dejará LAM tras Pía Shaw

Semanas después de que Pía Shaw anunciara su salida de LAM tras dos años de trabajar como panelista en el ciclo de espectáculos, Ángel de Brito anunció que Fernanda Iglesias también dejará ese panel, donde estuvo como invitada en el último tiempo. La periodista contó que dejará el país y revelólos motivos: "Es probar, una experiencia que toda mi vida quise hacer. Lo voy a hacer el año que viene. Siento que este edificio (por ella) ya está construido y no hay nada más por construir. Entonces tengo ganas de cambiar de vida, me voy a España. No se de qué voy a trabajar, voy a cambiar de vida".

"Sentí que este era el momento, siempre lo quise hacer. Por ahí al año digo que me vuelvo, ni idea. Mi marido me re apoya y por ahora se queda acá. Me voy con mi hija. Me voy a Málaga, al sur de España. Quiero experimentar el mundo", señaló la panelista de LAM ante las miradas de aprobación de sus compañeras. Y cerró: "Es pensar en hacer otra cosa. ¿Por qué hay que hacer toda la vida lo mismo? Siempre que me iba de viaje pensaba si volver o no, pero volvía porque siempre tuve buenos trabajos".