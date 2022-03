Ex Gran Hermano denunció mala praxis: "Me agregó un cartílago"

Una popular exparticipante de Gran Hermano hizo una denuncia pública al cirujano que le operó la nariz y contó su traumático paso por el quirófano.

Marian Farjat, exparticipante del reality Gran Hermano, visitó Intrusos (América TV) y denunció que sufrió mala praxis después de someterse a una cirugía de nariz. El doloroso relato de su padecimiento tras su paso por el quirófano dejó expuesto su malestar.

"Tuve un mala praxis hace seis años. Me había gustado cómo había quedado la parte estética, pero el tema fue que me afectó la respiración. Tengo los senos paranasales tapados", comentó Marian Farjat en el programa conducido por Flor de la V, profundizando en las dolorosas complicaciones que le trajo operarse la nariz con un cirujano negligente.

Enumerando la evolución de los problemas que atravesó y la hipótesis que la llevó a denunciar al profesional por mala praxis, argumentó: "Al principio, decía 'capaz es una alergia' y, con el tiempo, me di cuenta lo que realmente pasó. Creemos que el cirujano me agregó un cartílago en la punta de la nariz, que mi cuerpo rechazó".

"En mi familia me decía 'no te toques', pero fui terca. Uno no escucha a los padres y después pasa lo que pasa", cerró, lamentándose por lo ocurrido y por no haber escuchado los consejos de sus seres queridos antes de que sea tarde.

El llanto de Marian Farjat por la mala praxis que sufrió: "Me hice estudios de todo tipo"

“No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre. Le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, contó Marian hace poco, en un hilo de stories de Instagram donde exteriorizó su padecimiento tras la mala praxis sufrida.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía. No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, agregó.

Al mismo tiempo, Marian contó que se trató con otros especialistas pero que tampoco pidieron encontrarle solución alguna a sus problemas de salud. “Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”, dijo la ex novia de Brian Lanzelotta.