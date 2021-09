Esteban Lamothe se hartó y arremetió contra las críticas a La 1-5/18

El actor se sinceró en El Destape Radio y habló sobre su papel en La 1-5/18. Esteban Lamothe protagoniza la tira con Agustina Cherri y Gonzalo Heredia.

Esteban Lamothe se expresó en una entrevista con El Destape Radio sobre las críticas que ha recibido La 1-5/18 desde su estreno, en relación a la caracterización de los personajes y las actuaciones. En su descargo, el actor se mostró seguro del producto que protagoniza y lanzó una contundente respuesta hacia quienes emitieron comentarios negativos.

“Debemos ser más de 100 personas trabajando en La 1-5/18. Para mí fue revelador haber ido a la villa para hablar con los padres que laburan en los barrios. El trabajo real de los padres en las villas es impresionante”, expresó Lamothe, en comunicación con Volver Mejores, y develó cómo fue el proceso creativo para componer su personaje.

Por otro lado, el actor hizo alusión a cómo se toma las críticas por su desempeño actoral que recibe por redes sociales. “Al comienzo me dolían las agresiones desde cuentas anónimas. Luego, entendí que no podía hablar con personas así. Si yo dudara que actuó mal me podría interpelar más. Pero voy a actuar y estoy tranquilo con lo que hago”, señaló Lamothe.

El protagonista de Campanas en la Noche también hizo alusión a la supuesta romantización de la pobreza que se hizo desde la tira. “Nadie quiere romantizar la pobreza , no hay ninguna intención de ofender. Es una ficción, no es una misión del programa dar a conocer un barrio humilde”, argumentó ante los comentarios detractores.

Agustina Cherri y Gonzalo Heredia también hablaron de las críticas a La 1-5/18

Agustina Cherri, también protagonista de La 1-5/18, se refirió a las críticas que recibió la tira y pronunció: “Dicen que queremos romantizar la pobreza, hay tanto comentario tremendo, como que al vivir en una villa uno debería estar con la ropa sucia o rota, no entiendo el concepto, pero entiendo que la gente que agrede u opina de ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o barrio humilde donde la gente es limpia y pulcra”. Y agregó: “Lola es un personaje que vi en muchos lugares, trabajo en varios comedores y vi muchas Lolas y estoy contenta con el trabajo que estamos haciendo”.

Gonzalo Heredia dio su punto de vista y lanzó: “Cuando salió el tráiler se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”.