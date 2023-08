Esteban Lamothe conmovió a todos por el drama que vivió en su adolescencia: "Espina clavada"

El actor contó el dramático momento que vivió en su adolescencia. Esteban Lamothe abrió su corazón en América TV.

Esteban Lamothe dio a conocer una dura situación que vivió en su adolescencia y causó sorpresa con su revelación. El actor acudió como invitado al programa Noche al Dente en América TV, donde los entrevistados son consultados por las canciones que marcaron su vida y los motivos de sus elecciones.

El actor siempre ha mantenido un perfil bajo respecto de su vida privada en sus casi dos décadas de carrera, a pesar de haber salido con mujeres famosas como Julieta Zylberberg y Charo López. Por ese motivo llamó la atención que el protagonista de tiras como Educando a Nina y La 1-5-18 contara abiertamente un conflicto íntimo que vivió por un desamor adolescente.

"Era muy enamoradizo, bueno...era, me gusta el amor en general, todavía. Siempre fui muy noviero, desde los cinco años hasta ahora nunca estuve soltero", comentó Lamothe para contextualizar su elección por Don't Cry de Guns And Roses en la sección El disco de tu vida del ciclo de Fernando Dente. Y agregó: "Este era un tema que tenía con mi segunda novia y después ella me dejó y este tema me liquidó. Lo escuchaba en repeat y lloraba. Es un tema muy mis 14, mis 15 años. Me dejó por otro. Y era en la época en donde uno era virgen, estaba todavía tratando de avanzar, haciendo un trabajo muy fino, muy prolijo, de calidad, confiando en el paso del tiempo".

Lamothe continuó su descargo y contó que en aquel momento se fue a vivir a Buenos Aires. "Cuando fui para allá (su ciudad), al mes, me dejó por un muchacho de 19 años, yo tenía 15 años. La espina clavada acá todavía", concluyó el actor.

