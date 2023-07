Estalló la interna entre Horacio Cabak y Sergio Lapegüe: "El puterío"

El picante cruce entre el conductor de La Jaula de la Moda y el periodista de TN. Qué desencadenó el conflicto.

Sergio Lapegüe hizo un comentario que desató la furia de Horacio Cabak. El periodista conduce junto a Roxy Vázquez Tempraneros, el noticiero de la primera mañana de TN, que se caracteriza por su estilo descontracturado. Tanto es así que la semana pasada sorprendió a los televidentes con un particular look y lanzó un comentario que ofendió a los integrantes de La Jaula de la Moda.

Rápidamente, el exmodelo que encabeza el ciclo de Magazine recogió el guante y le hizo una fuente comentario contra el conductor que muy pronto debutará con un nuevo show en la pantalla de El Trece. “A mí la verdad que el puterío no me gusta, pero en este caso voy a ponerme firme porque no me gusta nada cuando alguien se mete en el trabajo del otro, no podés criticar el conocimiento y la formación, nuestra forma de laburar”, sostuvo Cabak.

“Nuestro equipo de producción podrá ser limitado, pero es nuestro, no podés decir que no sabe nada”, afirmó el conductor, entre comentarios superpuestos del resto del staff que, a modo de broma, le solicitaron “que los defienda”. “Como en toda familia hay gente que no sabe. Está el tío, la tía. Pero que Segio Lapegüe se meta con La jaula de la moda, que le quite entidad a este programa. Que lo haga desde el programa más visto del cable en la mañana”, continuó Horacio.

“Te vamos a hacer un juicio, Sergio, porque esas cosas no se dicen”, amenazó Cabak. Luego, mostraron un clip del noticiero de Lapegüe, en donde el conductor de TN vestía una bata multicolor, patillas de Elvis y anteojos espejados, desfilando su outfit con una música animada de fondo. “Esto es lo nuevo, lo que se estila de moda, para vos para La Jaula de Moda, que no tienen ni idea de lo que es la moda”, dijo desafiante.

“¿Vamos a La jaula la semana que viene? El 12 estamos ahí Roxana”, comentó el periodista, mientras seguía el baile y el desfile en el piso. De regreso al estudio, Cabak le hizo una dura advertencia: “¿Sabés qué, Sergio Lapegüe? El 12, vas a estar en La jaula de la moda si yo quiero. Si yo te abro la puerta”.

“Lo bueno es que está criticando, pero va a venir a poner la cara. Eso es importante”, reconoció Sofía Macaggi, que estaba como invitada.. “Así empezaron Chiche Gelblung y González Oro, preguntando, curioseando. Una vez le preguntaron a Oscar Wilde, si nació así y él dijo ‘no, preguntando’”, agregó Fabián Medina Flores.

Tras el tape, los comentarios en forma de broma continuaron entre todos los presentes, y hasta arriesgaron que Lapegüe se está preparando para interpretar a Carlos Saúl Menem en la serie que se está grabando. “Para mí, él quiere ser el nuevo Mogatu de TN”, dijo Fabián, comparándolo con el villano que intrepretò Will Ferrell en Zoolander.

El picante cruce entre Horacio Cabak y Alberto Samid

Horacio Cabak suele generar controversia con sus tuits. El conductor es un furiosos opositor y dedica numerosas publicaciones en contra del gobierno. Pero hace algunas semanas se convirtió en blanco de todas las burlas por un comentario que le dejó Alberto Samid.

Todo comenzó el sábado 24 de junio, el día después del anuncio de que Sergio Massa iba a encabezar la formula presidencial de Unión por la Patria. El conductor de La Jaula de la Moda hizo un posteo irónico al respecto y el carnicero le recordó el escándalo que generó su infidelidad en 2021.

"La de tuits que se deben estar borrando esta noche...", escribió el periodista. Claramente, su posteo tuvo mucha repercusión y recibió diferentes respuestas. Sin embargo, la que más se destacó fue la de Samid, que contestó de una manera muy picante: "Vos no borraste los mensajes que tenía que borrar".