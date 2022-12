El "campeón" argentino que fue amante de Fabián Medina Flores

El mediático asesor de moda Fabián Medina Flores habló de sus romances y reveló haber estado con un "campeón" deportista.

El mediático integrante del magazine La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), Fabián Medina Flores, dio una extensa entrevista donde habló de sus amores y recordó una apasionada historia con un "campeón" del deporte. "Yo entendía que él, por las exigencias de su deporte, necesitaba estar acompañado por su mujer", sentenció el asesor de moda.

En una extensa entrevista con Sebastián Soldano (Infobae) Medina Flores habló de su tardío reconocimiento como hombre gay y las etapas de represión a su sexualidad que vivió durante su juventud. Además, recordó a sus amores -dedicándole tiernas declaraciones al fallecido diseñador de moda Jorge Ibáñez- y admitió haber salido con hombres casados, y entre ellos un deportista: "Salí con un funcionario y con un polista. Yo entendía que él (el polista), por las exigencias de su deporte, necesitaba estar acompañado por su mujer. Cuadraba con la lógica. Y no lo pasé nada bien. Nada bien. Una vez, durante un Abierto (de Polo), terminé al lado de ella, escuchándola y sugiriéndole (a modo de consuelo) que lo cuidase más. Y por otro lado, mientras estaba con él, le aconsejaba que no se divorciase. Llegó un punto en el que pensé: ´¡¿Pero qué estoy haciendo yo en medio de estas negociaciones?!´”, indicó, sobre su bizarra historia con el polista.

“Una vez me citó en Patio Bullrich, y le dije: ´¡¿Ahí vamos a vernos?!´. Me respondió: ´¿Cuál es el problema? Ahí tomo el té con mi madre, converso con mi contador...´. Pensé: ´Pero mirá que piola...’. Tenía todo muy estudiado. Tanto que después descubrí que yo no era el único. Claro, yo no exigía nada. Todo se iba acomodando tal cual sucedía", sumó. Aunque la relación duró tres años, y en un momento el polista casi deja a su mujer por Medina Flores, el mediático tomó la decisión de terminarla: “Nada fuera de la típica mentalidad de un campeón que, de cualquier forma, siempre terminaría ganando. Yo jamás sería una prioridad, ni habría un proyecto de hogar ni peinaríamos juntos caballos blancos (...) Me encargué de mi mismo. Me traté bien y mejor, como lo haría con cualquier otro cliente. Esa fue la primera vez que me elegí. Que estuve pendiente de todo eso que me gustaba a mí. Aprendí a disfrutar como debía y merecía".

“Pasé por todas las instancias: odio, rechazo, pena, y ahora me da risa. Volví a cruzarlo en algún que otro viaje previo a la pandemia. Con él y con su madre, que me adora. Pero no volví a canjear mi felicidad”, cerró Fabián, quien anunció que se casará con su nueva pareja, Juan Manuel Ardaiz, el próximo 18 de septiembre (fecha que coincide con el cumpleaños de su perro Hannibal).