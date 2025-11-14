Estaba en su casa: conmoción por la muerte de un famoso periodista a los 69 años

Se encontraba en su casa y murió: dolor en el periodismo.

El mundo del periodismo perdió a una de sus voces más respetadas este miércoles 13 de noviembre. Jim Ávila, periodista y conductor reconocido por su trabajo en ABC News, murió a los 69 años en su casa de San Diego tras una larga batalla contra una enfermedad crónica.

La noticia fue confirmada en vivo por la presentadora Diane Macedo, quien, visiblemente emocionada, anunció la triste noticia durante el noticiero y dedicó un sentido mensaje a su colega y amigo. "Falleció tras una larga enfermedad", señaló antes de destacar su trayectoria y enviar condolencias a la familia.

Jim Ávila fue durante casi dos décadas corresponsal con base en Los Ángeles, especializándose en política, justicia y reportajes de investigación de consumo. También formó parte del equipo de corresponsales en la Casa Blanca, cubriendo temas de política exterior y decisiones gubernamentales clave.

Su carrera fue premiada en 2015 con el prestigioso premio Merriman por su reportaje sobre la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba durante cinco años. Nacido en 1956 en Estados Unidos, Ávila mostró desde joven una fuerte vocación por la comunicación y el periodismo.

Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por una dura lucha contra una enfermedad renal. En 2017, reveló que sus riñones funcionaban apenas al 14% debido a complicaciones derivadas de la diabetes, y que necesitaba un trasplante urgente para sobrevivir.

La familia respondió con un gesto conmovedor: sus tres hijos y cuatro hermanos se sometieron a pruebas de compatibilidad, y finalmente su hermano menor, Jaime, resultó ser el donante ideal. Sobre esa experiencia, Ávila expresó: "Sentí que el karma sí existe. Intenté ser un buen padre, un buen hermano (...) he sido bendecido".

El transplante de Jim Ávila

El proceso de trasplante enfrentó varios retrasos, pero finalmente la cirugía se realizó en 2020. A partir de entonces, Ávila continuó con sus tratamientos médicos, aunque las complicaciones lo obligaron a dejar ABC News en 2021 para enfocarse en su salud.

Este miércoles, tras años de lucha constante, su cuerpo no resistió más. Jim Ávila deja un legado imborrable en el periodismo estadounidense, recordado por su profesionalismo, valentía y el profundo compromiso con la verdad.